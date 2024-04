Lee Joo Bin - vợ Út khờ "Queen of Tears": Sự nghiệp nở muộn, sắc vóc trẻ trung

HHT - Lee Joo Bin hóa thân thành công vào vai diễn phản diện trong "Queen of Tears". Cheon Da Hye với hình tượng nàng dâu út ngoan hiền gây choáng khi là nhân tố khiến Queens Group lao đao. Ngoài đời, nữ diễn viên 8X hút gần 850K người theo dõi nhờ sắc vóc trẻ trung.

Queen of Tears hiện là dự án phim truyền hình Hàn Quốc được đón chờ nhất vào mỗi cuối tuần. Theo số liệu từ trang Nielsen Korea, sau khi lên sóng tập 10, Queen of Tears lọt Top 5 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài cáp.

Độ hot của phim khiến danh tiếng của dàn diễn viên phụ thăng hạng. Nữ diễn viên Lee Joo Bin, thủ vai Cheon Da Hye nhận về cơn mưa lời khen về khả năng diễn xuất ấn tượng.

Trong phần đầu phim, Cheon Da Hye nhập vai dâu hiền, vợ thảo trong gia đình tài phiệt. Cô được mô tả là người khéo léo, giỏi đối nội, đối ngoại, luôn ủng hộ "chồng khờ" Soo Cheol hết lòng.

Khán giả bắt đầu nhận ra điểm bất thường từ nàng dâu út Queens Group khi cô thể hiện những mặt đối lập với hình tượng ngoan hiền thường thấy. Người xem ngỡ ngàng khi thấy cô hút thuốc, uống rượu và có những lời nhận xét chua ngoa, mỉa mai người chồng khờ khạo.

Sau đó, Cheon Da Hye được tiết lộ thân phận thuộc phe phản diện, là con cờ trong âm mưu lật đổ tập đoàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ôm con rời bỏ Soo Cheol (Kwak Dong Yeon). Joo Bin gây ấn tượng mạnh khi thể hiện tính cách giả tạo cũng như các cảm xúc phức tạp, day dứt của nhân vật.

Lee Joo Bin là trường hợp hiếm có của làng giải trí Hàn. Cô từng là thực tập sinh của DSP Media, suýt ra mắt trong nhóm nhạc nữ Rainbow vào năm 2009. Cô chuyển hướng, lần đầu góp mặt trong phim truyền hình Whisper (Lời Thì Thầm) vào năm 2017.

Sau đó, cô tham gia một số dự án truyền hình lớn với các vai phụ trong Mr. Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương), Find Me In Your Memory (Tìm Em Trong Ký Ức), Doctor Lawyer (Bác Sĩ Luật Sư)... nhưng chưa tạo được dấu ấn.

Mãi tới 2022, nữ diễn viên sinh năm 1989 mới tạo được tiếng vang với vai diễn Yoon Mi Seon trong Phi Vụ Triệu Đô bản remake Hàn Quốc. Mối tình kẻ cướp - con tin của Denver - Stockholm được nhận xét cuốn hút hơn cả bản gốc.

Lee Joo Bin sở hữu 847K người theo dõi trên Instagram. Ngoài đời, nữ diễn viên 35 tuổi thường diện trang phục tông màu trung tính với phong cách trẻ trung, thanh lịch.