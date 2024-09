Lily Collins đẹp rực rỡ với trang phục của nhà thiết kế Việt trong “Emily in Paris”

HHT - Vậy là trong mùa mới nhất “Emily in Paris”, nữ chính Lily Collins đã diện tới 4 set đồ của một nhà thiết kế Việt và tất cả đều cực nổi bật, nhiều chi tiết ấn tượng đúng theo style yêu thích của nhân vật này.

Ngay từ tấm poster giới thiệu mùa thứ 4 của loạt phim ăn khách Emily in Paris, netizen Việt đã “phổng mũi” khi thấy Lily Collins mặc trang phục do NTK Đỗ Mạnh Cường sáng tạo. Bộ váy quây màu đen đính hai bông hoa hồng siêu to khổng lồ kết từ vải mang đậm phong cách nữ tính, cầu kỳ của Emily.

So với thiết kế gốc mà NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu trong show thời trang, khán giả thích cách phối đồ của stylist phim Emily in Paris hơn. Bộ váy đen kết hợp với áo trắng chấm bi mang hơi hướng Paris thấy rõ.

Ngoài tấm poster, Lily Collins còn có 3 lần mặc đồ của Đỗ Mạnh Cường trong Emily in Paris mùa thứ tư. Như ở tập cuối, nhân vật Emily Cooper đầy thanh lịch, trưởng thành với áo suit chiết eo đi cùng chân váy bút chì. Thiết kế trở nên nổi bật nhờ nhiều họa tiết cánh bướm, bông hoa được đính kết thủ công.

Trong một cảnh hẹn hò lãng mạn ở Roma, Emily đầy rực rỡ, phá cách khi mặc quần legging và váy đen có chấm bi hồng có nhiều kích cỡ to nhỏ. Set đồ này phải nói là rất kén người mặc, từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất dễ rơi vào tình huống “mặc xấu” nhưng Lily Collins đã chinh phục rất khéo.

Một cảnh khác, nữ chính Emily tới công sở với một set đồ rất lịch sự mà cũng cực thời thượng. Sơ mi trắng cùng cà vạt sắc màu bên trong, một chiếc áo quây đính hoa 3D siêu to bên ngoài giúp nhân vật thể hiện được gu thời trang độc đáo của mình.

Trong thiết kế gốc, chiếc áo này được phối theo kiểu khác nhưng stylist phim Emily in Paris đã biến hóa để mẫu áo quây hoa trở thành một phần của set đồ mang đậm chất công sở.