Lisa BLACKPINK lăng xê bao nhiêu thương hiệu thời trang Việt trong các MV?

HHT - Lisa BLACKPINK lăng xê tới hai sáng tạo của nhà mốt Fancì Club và L Seoul trong MV "New Woman" mới ra mắt. Trong MV ra mắt dịp Giáng sinh năm trước, nữ idol khoe nhan sắc yêu kiều trong mẫu đầm của thương hiệu DATT.

Lisa BLACKPINK chính thức "thả xích" MV New Woman kết hợp cùng Rosalía vào ngày 16/8. Nữ nghệ sỹ người Thái chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc thời trang phong cách girl crush sành điệu. Trong các phân cảnh MV, Lisa BLACKPINK diện trong các thiết kế của thương hiệu nội địa Việt.

Trong một tạo hình cá tính khác, Lisa BLACKPINK tiếp tục chọn một thiết kế áo form dáng corset đến từ Fancì Club - nhà mốt Việt "quen mặt" với khán giả K-pop. Mẫu áo Savannah Lace-up Corset tùy chỉnh cho nữ idol có giá khoảng hơn 13 triệu đồng.

Khán giả nhận ra đây không phải lần đầu tiên lăng xê thời trang thương hiệu Việt trong các MV. Dịp Giáng sinh 2023, Lisa BLACKPINK dành tặng người hâm mộ MV cover ca khúc My Only Wish của Britney Spears.

Giọng ca người Thái gây sốt khi diện thiết kế đầm Melrose Shirt Dress của nhà mốt Việt - DATT. Mẫu váy hot trend được bán với giá hơn 9 triệu đồng, thuộc BST Thu Đông 2023 của thương hiệu.

Người hâm mộ nhận thấy Lisa BLACKPINK dành ưu ái đặc biệt đối với các sáng tạo của thương hiệu Việt. Nữ idol nhiều lần diện các thiết kế độc đáo của nhà mốt Fancì Club, La Lune trên các sân khấu trình diễn. Cô nàng khiến các item của thương hiệu BEAT unbeaten, MAMAVIRUS "cháy hàng", sập web khi lăng xê trong trang phục thường ngày.

Lisa BLACKPINK hiện đã lăng xê 2 thương hiệu Việt trong tháng này. Ngày 8/8, trong buổi livestream kỷ niệm 8 năm hoạt động của BLACKPINK, giọng ca Rockstar diện thiết kế cổ vuông Bambi Tops của thương hiệu MAMAVIRUS. Nhiều khán giả đồn đoán đây là "chiến lợi phẩm" của Lisa BLACKPINK trong chuyến shopping "chớp nhoáng" tại TP.HCM hồi tháng 10 năm ngoái.