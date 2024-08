Lộ diện cặp đôi chênh lệch chiều cao không tưởng, đủ vô địch phim châu Á chưa?

HHT - Phim châu Á rất chuộng những cặp đôi có chiều cao chênh lệch thật nhiều, tạo cảm giác chàng cao lớn nàng bé nhỏ nhưng con số 37cm thì có lẽ đủ chiếm kỷ lục xưa nay hiếm.

Hai tuần gần đây, nhiều netizen ngạc nhiên khi bắt gặp “Hươu cao cổ” Lee Kwang Soo liên tục xuất hiện trên đường phố TP.HCM, mà không phải trong chuyến du lịch. Hóa ra nam diễn viên đang ghi hình phim điện ảnh Dreams Of You do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất.

Nhân vật của anh tên Kang Joon Woo - một nghệ sĩ lớn đang ôm giấc mộng lớn chạm tới giải thưởng danh giá Cannes. Kang Joon Woo đến Việt Nam để quay quảng cáo và tình cờ gặp Thảo - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười” và cùng trải nghiệm một cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.

Lee Kwang Soo đang rất hào hứng khi Dreams Of You là một phim hài lãng mạn ấm áp mà mọi người đều có thể đồng cảm. Và bạn diễn của “hươu cao cổ” chính là Hoàng Hà, gương mặt triển vọng của phim Việt sau loạt vai "nàng thơ" Dao Ánh trong Em Và Trịnh, cô Phong của Kẻ Ăn Hồn và Dương trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau phần 1.

Hoàng Hà có gương mặt đẹp trong veo, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng nên chắc chắn sẽ là mảnh ghép thú vị với Lee Kwang Soo. Nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người mới là điều khiến khán giả sửng sốt. Nam diễn viên Hàn Quốc cao tới 1m92 đúng như biệt danh “Hươu cao cổ”, còn Hoàng Hà lại có vóc dáng nhỏ nhắn chạm mốc 1m55.

Khoảng cách 37cm giữa hai người có lẽ chiếm ngôi vô địch trong số các cặp đôi chênh lệch chiều cao của phim châu Á. Nhưng chính sự lệch pha này sẽ càng tạo cảm giác thú vị, khi một chàng trai siêu cao ở bên cô nàng bé nhỏ.