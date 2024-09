Lộ diện thêm 17 “chiến binh sắc đẹp” sẽ chinh chiến tại Miss Cosmo 2024

HHT - Những đại diện tiếp theo sẽ có mặt tại Miss Cosmo 2024 vừa được chính thức công bố. Nhiều nhan sắc đình đám xuất hiện, khiến cho hành trình chinh phục chiếc vương miện càng thêm kịch tính.

Cuộc đua sắc đẹp Miss Cosmo 2024 đang ngày càng nóng lên, chỉ còn hơn một tuần nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. BTC cuộc thi mới đây đã công bố thêm 17 “chiến binh sắc đẹp” sẽ có mặt tại Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế năm nay.

Miss Cosmo Venezuela Zaren Belen Loyo: Người đẹp 28 tuổi từng chiến thắng cuộc thi Top Model of The World Venezuela 2020 và đại diện cho quốc gia đạt vị trí Top 15 tại Top Model of The World 2020. Hiện tại Zaren Belen Loyo đang theo học chuyên ngành truyền thông xã hội và thiết kế thời trang.

Miss Cosmo Spain (Tây Ban Nha) Alexandra Cucu năm nay 22 tuổi, từng xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Spain 2022. Alexandra vừa hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu Kịch nghệ tại Đại học Nghệ thuật biểu diễn ở Malaga, Tây Ban Nha.

Miss Cosmo USA (Mỹ) Samantha Elliot: Người đẹp nổi bật với chiều cao 1m82 và vóc dáng quyến rũ, từng lọt Top 20 Miss USA 2023. Hiện tại, cô đã hoàn thành chứng chỉ CPA và đang đảm nhận vai trò kiểm toán viên liên bang tại một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới KPMG.

Miss Cosmo Guinee Saran Kourouma năm nay 21 tuổi, người đẹp có kinh nghiệm hơn 9 năm tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Saran Kourouma vừa xuất sắc giành được một trong những danh hiệu danh giá cấp quốc gia Miss Guinee 2023.

Miss Cosmo Guyana Misha Caleb năm nay 24 tuổi, hiện đang phụ trách công việc đối tác kinh doanh nhân sự và là nhà sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận mang tên Advance Guyana. Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng chú ý, Misha Caleb mới đây còn chinh phục được vị trí Top 6 Miss Universe Guyana 2024.

Miss Cosmo India (Ấn Độ) Rajashree Dowarah sở hữu profile tài sắc vẹn toàn. Nàng hậu 25 tuổi hiện đang là Thạc sĩ nghiên cứu lâm sàng tại Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ (AIIMS). Bên cạnh học vấn nổi bật, Rajashree Dowarah còn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và người dẫn chương trình. Người đẹp cũng theo đuổi các dự án cộng đồng với tư cách diễn giả truyền cảm hứng và cố vấn phát triển cá nhân.

Miss Cosmo Nigeria Blessing Temilade Alimi, 24 tuổi, hiện đang theo học chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn tại trường Đại học Ilorin và là người mẫu chuyên nghiệp. Dù có thời gian chuẩn bị ngắn chỉ với vỏn vẹn hơn một tháng trước khi chính thức bước vào đường đua sắc đẹp Miss Cosmo 2024, Blessing Temilade Alimi cho biết cô đã sẵn sàng đại diện cho Nigeria để thể hiện bản lĩnh và tỏa sáng.

Miss Cosmo Singapore 2024 Jade Jiahui Wu khi được đánh giá là một trong những thí sinh có vẻ đẹp sắc sảo đậm chất Á Đông. Cô tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Quản lý Thương hiệu cao cấp của Đại học Công nghệ Nanyang, và hiện đang là nhà sáng lập của ZEA Tuition - trung tâm gia sư hàng đầu dành cho học sinh và sinh viên.

Miss Cosmo Chile Anita María Pascal Rojas Zuñiga từng có mặt trong top thí sinh chung kết Miss Universe Chile 2020, sau đó đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Piel Dorada International 2021 và từng lọt Top 12 Reina Hispanoamericana 2022 - cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất dành cho riêng cho các cô gái vùng Nam Mỹ. Không chỉ có nhan sắc cuốn hút, người đẹp 24 tuổi còn sở hữu tài năng trượt băng nghệ thuật và đã đạt chức vô địch khiêu vũ quốc gia vào năm 2015. Hiện tại, Anita-María Pascal Rojas Zuñiga đang là sinh viên năm thứ tư ngành Báo chí tại Đại học Andes.

Miss Cosmo New Zealand Franki Russell là nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình được phát sóng rộng rãi khắp châu Á. Cuối tháng 5 vừa rồi, cô có màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ dành cho các ngôi sao tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2024. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Franki Russell còn đảm nhận nhiều vai trò khác như đại sứ thương hiệu, influencer, người mẫu và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống bạo lực mạng.

Miss Cosmo Hong Kong Trinity Lo mang theo câu chuyện truyền cảm hứng về thử thách phá vỡ mọi giới hạn và dám theo đuổi ước mơ. Trinity Lo cho biết cô sắp xuất bản một quyển sách ảnh, chia sẻ những câu chuyện thú vị về hành trình bứt phá và sáng tạo của chính mình tại các cuộc thi nhan sắc.

Miss Cosmo Laos (Lào) Soliya Bounsayngam là cử nhân ngành Ngân hàng. Soliya Bounsayngam đã thành công giành danh hiệu Hoa hậu Lào và thể hiện sự quyết tâm khi tiếp tục chinh phục Miss Cosmo 2024.

Miss Cosmo Gibraltar Akisha Ferrell được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về trí tuệ, nhan sắc và hình thể khỏe khoắn. Ngoài thời gian theo học ngành Luật và Tội phạm học, Akisha Ferrell còn là người mẫu tự do và là cầu thủ bóng đá. Trước đó, cô đã xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Gibraltar 2024.

Miss Cosmo England (Anh) Charlotte Grant, 24 tuổi, hiện đang là diễn viên, người mẫu và chủ thương hiệu mỹ phẩm riêng do chính cô sáng lập. Với nền tảng của một diễn viên, người mẫu từng hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật kết hợp với sự tự tin, đầy bản lĩnh, Charlotte Grant hứa hẹn sẽ là một “mảnh ghép” thú vị tại Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế năm nay.

Miss Cosmo Mexico Melody Murguia 23 tuổi, đang theo đuổi ngành học về truyền thông. Cô còn đang đảm nhận nhiều vai trò đa dạng từ vũ công, người dẫn chương trình truyền hình, đến công việc của một diễn giả truyền cảm hứng.

Miss Cosmo Nicaragua Julia Aguilar sở hữu đường nét hình thể khỏe khoắn, với nước da bánh mật đầy quyến rũ. Mang theo câu chuyện nữ quyền truyền cảm hứng, cô sẽ đại diện cho phái đẹp của vùng đất hùng vĩ vùng Trung Mỹ để chiến đấu tại Miss Cosmo 2024.

Miss Cosmo Portugal (Bồ Đào Nha) Stephanie Rodrigues gây ấn tượng với sự duyên dáng và khí chất thanh lịch. Với niềm đam mê nghệ thuật, và mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, người đẹp đến từ Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là một ứng cử viên mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị.