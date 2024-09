Loạt sao nam ghi nhận lượt tăng lượng fan theo dõi hậu Anh Trai "Say Hi"

HHT - Nhiều sao nam Gen Z ghi nhận lượt người theo dõi tăng nhanh chóng trên mạng xã hội nhờ hiệu ứng của chương trình Anh Trai "Say Hi". NEGAV cán mốc 1 triệu người theo dõi trên TikTok, HURRYKNG tăng gấp đôi lượng follower trên Instagram, Dương Domic và Hùng Huỳnh đạt số lượng "khủng" trên mạng xã hội.

Anh Trai "Say Hi" kết thúc mùa giải đầu tiên thành công, trở thành bệ phóng danh tiếng cho nhiều thí sinh. Bên cạnh những sao nam "quen mặt" với khán giả, sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như ISAAC (2,6 triệu), Đức Phúc (2 triệu), HIEUTHUHAI (1,9 triệu), Anh Tú Atus (1,7 triệu), Erik (1,2 triệu)... Nhiều gương mặt trẻ đã có sự tăng vọt về lượt tương tác, người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Top các vị trí đầu bảng xếp hạng Trending YouTube trong suốt 3 tháng vừa qua luôn thuộc về các phần trình diễn của 2 show Anh trai. Các sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của các nghệ sỹ V-Pop từ Vũ., AMEE, MONO hay chính các "Anh trai" như Quân A.P, Ali Hoàng Dương, WEAN đều "chào thua" trước hiệu ứng của hai game show âm nhạc đình đám.

NEGAV ra mắt MV Mình Anh Thôi đầu tháng 9. Ca khúc leo thẳng lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam chỉ sau 5 ngày ra mắt, giúp anh chàng có dấu mốc lớn trong sự nghiệp. Trước khi ghi danh Anh Trai "Say Hi", NEGAV có khoảng hơn 400K lượt theo dõi trên TikTok. Hiệu ứng từ show âm nhạc giúp nam rapper cán mốc 1 triệu người theo dõi nền tảng này sau đêm Chung kết.

HURRYKNG thăng hạng danh tiếng vượt bậc từ Rap Việt mùa 3 cho tới Anh Trai "Say Hi". HURRYKNG cán mốc 300K người theo dõi trên Instagram vào đầu tháng 7 trước thềm Anh Trai "Say Hi" lên sóng. Show sống còn khép lại, HURRYKNG bội thu loạt bản hit cùng lượt người theo dõi tăng hơn gấp đôi. Nam rapper 9X hiện có 686K người theo dõi trên Instagram cá nhân. Kênh boardcast “Niệm Phật Mỗi Ngày 2.0” của nam rapper hiện đã vượt mốc 430K thành viên.

Hùng Huỳnh là cái tên gây chú ý ngay từ tập 2 show âm nhạc. Mỹ nam 9X hút lượng người hâm mộ lớn, độ thảo luận nhiều lần lọt top 3 ở các tập phát sóng. Hùng Huỳnh từ 20K người theo dõi trước khi tham gia Anh Trai "Say Hi" hiện đã có hơn 177K người theo dõi trên Facebook. TikTok của mỹ nam họ Huỳnh hiện có hơn 668K lượt theo dõi với hơn 13 triệu lượt "thả tim".

Tương tự Hùng Huỳnh, Dương Domic là tên tuổi lạ mặt với khán giả đại chúng khi ghi danh show sống còn. Ở những tập cuối, anh chàng cho biết bản thân choáng ngợp trước sự yêu thích của khán giả. Lượt theo dõi Instagram cá nhân của Bống Khờ (tên thân mật fan dành gọi Dương Domic) từ vỏn vẹn khoảng 3 nghìn trước chương trình đã tăng "phi mã" lên gần nửa triệu sau Anh Trai "Say Hi". Dương Domic thậm chí gặp khó khăn khi mở broadcast (kênh thông báo, trò chuyện cùng fan) trên Instagram vì lượt theo dõi gia tăng bất thường.

"Anh trai" WEAN hút thêm hơn 150K người theo dõi trong vòng 1 tháng, hiện đạt mốc 646K người theo dõi. Thông tin từ Social Blade cho biết số liệu này tăng hơn 54% so với thông thường. Gu âm nhạc, thời trang độc đáo cùng tính cách "tẻn tẻn" được cho là yếu tố hút fan bậc nhất của chàng Ngỗng (tên thân mật cộng đồng fan của WEAN dành tặng anh chàng sau màn tung hứng liên quan đến HURRYKNG).