Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới tập 7: Khi cạ cứng bỗng dưng "báo quá báo"

HHT - Happy new year, new you and new dream! Bạn đã sẵn sàng cho một năm mới 2024 với ngập tràn những điều mới mẻ thú vị chưa?

Như câu danh ngôn nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh “Tôi mơ mình vẽ và rồi tôi vẽ giấc mơ” (I dream of painting and then I paint my dream). Hãy mơ lớn và cùng thực hiện giấc mơ của mình trong năm mới này nhé! Trước đó, cùng đọc tập 7 (tháng 1/2024) để xem những người bạn ở trường học Ngân Hà đang “mơ” gì nhé! Mơ ngay lúc này một trái tim “full giáp” để không còn muộn phiền Top 5 đặc điểm mà Thiên Bình luôn được bầu chọn là ông hoàng giao tiếp, chúa tể thả tim, bậc thầy tương tác mạng xã hội, chuyên gia chế meme… của Lớp Học Mật Ngữ: 1. Luôn là người đứng ra tổ chức tiệc tùng cho lớp, từ sinh nhật bạn bè cho tới giẻ lau bảng mới cũng đều có tiệc mừng, lễ kỷ niệm. 2. Luôn ga lăng, nghĩa hiệp, sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. 3. Coi trọng lễ nghĩa, đến nhà ai chơi cũng có quà, dù có thân hay không. 4. Chu đáo, tin cậy. 5. Bla bla… 6. Và bla bla bla… Vậy mà đùng một cái, Thiên Bình đột nhiên thờ ơ với sự kiện 1 năm sinh nhật cái chổi của lớp, không tương tác gì với page đội bóng của trường vừa chiến thắng, ngưng tài trợ màu vẽ, và hững hờ không giúp đỡ mọi người.... Một tụ bài đã được trải, và lá bài của Thiên Bình chính là lá bài của sự giận dỗi. Thiên Bình dỗi, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ tỏ thái độ ngầm khiến cho ai nấy đều hoang mang “Cậu ấy làm sao vậy?”. Hành trình để cả lớp truy tìm nguyên nhân và “giải cứu tình bạn” cho Thiên Bình ở tập này rất xứng đáng để theo dõi đấy. Vui nhộn và hồi hộp. Thiên Bình, Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử ơiiiiiiii, tập này chính là gọi tên các cậu! Mơ hệ điều hành trái tim và bộ não chạy mượt như tơ “Tâm sự của Thiên Bình” với tựa đề Nhiều cái còn chưa nói ở tập này chính là nỗi lòng của Thiên Bình đấy! Có bao giờ bạn gặp tình huống cạ cứng cứ bảo là quan tâm, nhưng khi có chuyện lại im im chả nói gì, vậy là thân dữ chưa? Đừng overthinking nữa, vì để trong lòng rồi lòng vòng suy diễn sẽ rất khó chịu. Cùng Lớp Học Mật Ngữ học cách để đối mặt và giải quyết khúc mắc nha! Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 7 dành tặng bạn đọc quà tặng năm mới là standee cung hoàng đạo siêu dễ cưng. Bỏ ống heo trước 25 “con cá” để bưng tập này về nhà nha! Tập mới dự kiến phát hành ngày 20/1/2024 trên các sạp báo và nhà sách toàn quốc. Tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Cá Chép, Tiền Phong, Vạn Trí, Trí Tuệ, Tiến Thọ, Tràng An, Huy Khang Ninh Bình và trang thương mại điện tử Tiki, Shopee… Khởi đầu năm mới cùng Hoa Học Trò: Những gương mặt "đạp gió rẽ sóng" làng học đường Thiên Thần Nhỏ 494: Bạn muốn nói gì với chính mình phiên bản 2024? Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới tập 6: Bí kíp "thoát pressing" ngoạn mục Thiên Thần Nhỏ