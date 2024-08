HHT - Sau hơn 20 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, MC Quyền Linh sẽ gặp lại khán giả trong dự án điện ảnh "Hai Muối" với vai diễn người cha đơn thân hi sinh vì con cái.

HHT - Trong Anh Trai "Say Hi" tập 6, Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI đã có màn "kẻ tung người hứng" khiến khán giả thích thú. "Mầm non giải trí" năm nào nay cũng xéo xắt không thua kém đàn anh Lê Dương Bảo Lâm.