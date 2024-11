Lưu Cao Phát và Trang Anna chính thức "đính ước" ngày chung đôi

HHT - Lễ đính ước của Lưu Cao Phát và Trang Anna diễn ra ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Cặp đôi gây ấn tượng với phong cách giản dị và “visual cực phẩm”.

Ngày 10/11 vừa qua, cặp đôi Lưu Cao Phát và hotgirl Trang Anna đã chính thức tổ chức lễ đám hỏi trong một không gian ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Không rầm rộ hay cầu kỳ, buổi lễ của cả hai vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ sự đơn giản, tinh tế và “visual cực phẩm” của cô dâu chú rể.

Trong lễ hỏi, Lưu Cao Phát diện áo dài truyền thống còn Trang Anna lại nổi bật với váy trắng trang nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cặp đôi mang đến một hình ảnh trẻ trung, giản dị nhưng vẫn rất cuốn hút. Không gian đám hỏi được trang trí tạo cảm giác gần gũi, giản đơn mà không kém phần trang trọng.

Chỉ cách đây một tuần, Lưu Cao Phát đã khiến cư dân mạng xôn xao khi khoe khoảnh khắc cầu hôn thành công với dòng trạng thái hài hước: “Không thành quán quân nhưng thành phu quân anh em à”. Lời tỏ tình chân thành và vui vẻ này của anh chàng nhận về vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Lưu Cao Phát trước đó cũng đã từng chia sẻ thêm: “Anh hy vọng rằng, chúng ta đừng vì những vết hỏng nhỏ trên tường mà quên đi những tầng lầu mà chúng ta sẽ xây”.

Trước khi về chung một nhà, cả Lưu Cao Phát và Trang Anna đều đã gây chú ý trong làng mẫu. Lưu Cao Phát, từng tham gia The Next Gentleman, là gương mặt nổi bật với hình ảnh mạnh mẽ, nam tính, dù anh chưa giành quán quân nhưng vẫn chiếm được cảm tình của khán giả. Trang Anna, tên thật là Đặng Thị Thúy Trang, từng lọt Top 10 Ngôi sao mới và gây chú ý qua nhiều chương trình như The Look.

Tuy không tổ chức xa hoa nhưng lễ đính ước của cặp đôi vẫn là một trong những sự kiện được người hâm mộ quan tâm. Những hình ảnh của Lưu Cao Phát và Trang Anna trong ngày trọng đại chắc chắn sẽ khiến các fan “phát hờn” vì quá đỗi dễ thương. Hành trình hôn nhân của cả hai đã khởi đầu và người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo câu chuyện tình đáng yêu này.