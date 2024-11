Lý do khiến Nam vương Danny Romero người Puerto Rico đăng quang Mr World 2024

HHT - Chung kết cuộc thi Mr World 2024 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Puerto Rico Danny Mejía Romero. Ngoài danh hiệu cao nhất, Romero còn giành thêm tới hai giải thưởng phụ.

Danny Mejía Romero năm nay 27 tuổi, anh đến từ thành phố San Juan, được trao danh hiệu Mr World Puerto Rico hồi giữa năm. Đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Puerto Rico từng nói trong một cuộc phỏng vấn, Romero được chọn "vì ngoại hình tốt, trí tuệ, tài năng và khả năng trình diễn trên sân khấu".

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học sức khỏe (Health Sciences) năm 2019, Romero chuyển hướng sang vai trò ca sĩ và vũ công - lĩnh vực anh đam mê từ nhỏ. "Âm nhạc là cách tôi thể hiện bản thân và kết nối mọi người. Tôi thích thử mọi thể loại, nhưng hát nhiều nhất là R&B, Pop Ballad bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Tôi thông thạo những ngôn ngữ này." - Romero chia sẻ. Anh cũng từng biểu diễn tại cuộc thi Miss World Puerto Rico.

Sau khi các thí sinh đã hoàn thành các phần thi ở đêm Chung kết Mr World 2024, đại diện Puerto Rico thể hiện ca khúc You Raise Me Up, tiết mục gây xúc động khi có sự xuất hiện của 15 cụ thương binh ở Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Đây chính là nơi mà các thí sinh đã có hoạt động từ thiện ở Vũng Tàu.

Ngoài danh hiệu Mr World 2024, Danny Mejía Romero còn giành 2 giải thưởng phụ là Mr Sport (Nam vương Thể thao) và Mr Talent (Nam vương Tài năng).

Romero trong phần thi Trang phục Dân tộc, anh cũng lọt Top 20 của phần thi phụ này.

Kết quả cuối cùng, đại diện Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc giành vị trí Á vương 1, Á vương 2 là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Á vương 3 là đại diện đến từ Angola.