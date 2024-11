MAMA 2024: Byeon Woo Seok xé phim bước ra, mang Sudden Shower "dỗ ngọt" fan

HHT - Không chỉ còn xuất hiện trên màn ảnh, Byeon Woo Seok đã đưa nam idol Ryu Seon Jae ra ngoài đời thực khi trình diễn "Sudden Shower" tại MAMA năm nay.

Bên cạnh màn trình diễn của các idol nổi tiếng như ZB1, MEOVV, BIBI... sân khấu Sudden Shower của Byeon Woo Seok cũng là điều netizen vô cùng mong đợi. Ryu Seon Jae (nhân vật do Byeon Woo Seok thủ vai trong Lovely Runner) "xé phim" bước ra đời thực.

Đúng như kỳ vọng của khán giả, Byeon Woo Seok đã có màn trình diễn đầy cảm xúc Sudden Shower - bản nhạc phim đình đám của Lovely Runner. Khán giả như lắng đọng trong từng câu hát mà nam diễn viên thể hiện. Tuy xuất thân là diễn viên nhưng Byeon Woo Seok vẫn khiến netizen không khỏi trầm trồ trước khả năng hát live ổn định không kém cạnh các idol.

Phần trình diễn của Byeon Woo Seok tại MAMA 2024 khiến các fan bồi hồi nhớ lại hình ảnh giọng hát chính của Eclipse -Ryu Seon Jae trong Lovely Runner ngày nào: Cùng diện đồ tông trắng, cùng tỏa sáng trên sân khấu giữa ánh sáng lightstick của hàng chục nghìn khán giả. Người hâm mộ không khỏi tự hào khi hành trình 10 năm diễn xuất của anh cuối cùng đã có được "trái ngọt".

Với thành tích nhạc số ấn tượng cả trong và ngoài nước dù không quảng bá, Byeon Woo Seok cùng ca khúc Sudden Shower đã thắng giải Favorite Global Trending Music (Xu hướng âm nhạc được yêu thích toàn cầu).

Trong phần phát biểu nhận giải, sau khi gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, Byeon Woo Seok cũng không quên nhắc tới ban nhạc Eclipse: “Inhyuk à, Hyunsoo à, Jay à, chúng mình đã thắng giải thưởng rồi! Cho đến tận bây giờ, chúng mình vẫn là Eclipse”.

Dù chỉ là ban nhạc hư cấu trong phim nhưng Eclipse từng một thời gây sốt với Run Run, You&I, No Fate, I'll Be There và đặc biệt là Sudden Shower nhờ hiệu ứng của Lovely Runner. Tuy bộ phim đã kết thúc được một thời gian, nhưng hiện tại ban nhạc vẫn có tới gần 1,5 triệu lượt nghe hàng tháng, riêng với Sudden Shower đã đạt hơn 73 triệu lượt nghe trên Spotify.