Màn catwalk đôi mãn nhãn của cặp "chị em Hoa hậu" Đỗ Thị Hà - Thanh Thủy

HHT - Sau show diễn mở màn tại Tuần lễ thời trang Việt Nam, NTK Lê Thanh Hòa tiếp tục dành tặng công chúng yêu thời trang một sàn diễn ấn tượng khác tại Vietnam Beauty Fashion Fest.

Với cảm hứng từ biển cả, sàn diễn màu xanh hải dương được dựng lên giữa lòng khu phố thương mại, hướng ra bờ biển Quy Nhơn. Bề mặt sàn diễn được điểm xuyết họa tiết đàn cá và sóng biển, xử lý 3D nhằm mang đến hiệu ứng thị giác sống động.

Trong vị trí first face, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Thanh Thủy thể hiện mẫu thiết kế có phom dáng tương tự nhưng lại mang hai phong cách khác nhau.

Vẫn là kiểu váy có tà bất đối xứng tôn chân dài, thiết kế hở vai, xếp ly nhỏ mà Thanh Thủy diện mang đến hình ảnh ngọt ngào, đầy quyến rũ.

Trong khi đó, phần tay áo và tà váy sau được xếp nếp tạo độ phồng của Đỗ Thị Hà lại mang nét trẻ trung, phóng khoáng.

Vedette Lương Thùy Linh kết show bằng một thiết kế gói trọn các điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập: Trẻ trung, cuốn hút, sang trọng và ngập tràn sự tự tin.

Với BST Look At Me, NTK Lê Thanh Hòa gửi gắm thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và độc lập của phụ nữ hiện đại. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập được tạo nên với mong muốn với tinh thần tôn vinh sự tự do và sức hút cá nhân mãnh liệt.

Look At Me mang đến người xem một bản hoà tấu của màu sắc và chất liệu. Ba tông màu chủ đạo của bộ sưu tập là trắng tinh tế thanh lịch, xanh trẻ trung và sắc hồng ngọt ngào, nữ tính.

Trong BST cũng xuất hiện những xu hướng thời trang đang thịnh hành như bralette không dây đi kèm set áo khoác và quần hoặc váy đồng bộ; phụ kiện body chain giúp tôn lên các đường chiết eo của trang phục; đính kết hoa vải…

Show diễn Look At Me nằm trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest, thuộc cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2023.