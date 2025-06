Màn khoe đăng ký kết hôn của Đình Tú, Ngọc Huyền gợi liên tưởng đến những sao Việt nào?

HHT - Khán giả đã nhanh chóng phát hiện loạt ảnh khoe giấy đăng ký kết hôn của Đình Tú, Ngọc Huyền có nhiều chi tiết giống với hai cặp đôi sao Việt rất được yêu thích.

Đình Tú, Ngọc Huyền quả là biết cách đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi đã hẹn hò bí mật hơn 2 năm rồi mới công khai. Và ngay khi xác nhận chuyện tình cảm, hai người đã chia sẻ ảnh đính hôn, rồi sau đó là khoe ảnh giấy đăng ký kết hôn khiến netizen sửng sốt vì cặp đôi này quá tốc độ.

Trong bộ ảnh thông báo đã chính thức thành vợ chồng hợp pháp, Đình Tú và Ngọc Huyền mặc đồ rất trẻ trung, đồng điệu, cầm theo bó hoa bóng bay siêu to khổng lồ và ngồi trên chiếc xe máy đỏ rực để tạo dáng nhí nhố.

Netizen đã nhanh chóng liên tưởng đến bức hình tương tự của vợ chồng Anh Tú, Diệu Nhi. Hai sao Việt cũng chọn cách hẹn hò bí mật và bùm một cái thì thông báo rằng họ đã đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cả Anh Tú lẫn Diệu Nhi mặc đồ đơn giản, ngồi trên chiếc xe cũ và cô dâu không quên khoe tờ giấy đăng ký kết hôn trước ống kính.

Ngọc Huyền còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc vui nhộn khi hai người đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đình Tú cầm tay Ngọc Huyền để hướng dẫn cho cô chỗ ký tên. Khi Ngọc Huyền đang chuẩn bị ký, Đình Tú còn làm biểu cảm hung hãn đe dọa bà xã như muốn ép cô ký nhanh.

Biểu cảm hài hước của hai vợ chồng Đình Tú, Ngọc Huyền cũng được netizen so sánh với Bình An, Phương Nga. Gần 3 năm trước, chàng diễn viên và nàng Á hậu từng khiến khán giả cười ngất với bức ảnh Phương Nga mếu máo cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong khi Bình An vui ra mặt.