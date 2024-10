MANBO tiết lộ tình trạng hiện tại của Negav, nghiêm khắc nhắc nhở một điều

HHT - Trong buổi livestream mới đây, rapper MANBO vừa tiết lộ Negav hiện vẫn ổn. Tuy nhiên, trưởng nhóm GERDNANG vẫn nghiêm khắc nhắc nhở một điều.

Tối 12/10, rapper MANBO - trưởng nhóm GERDNANG đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả. Đáng chú ý, trước nhiều bình luận hỏi thăm về tình hình hiện tại của Negav, chia sẻ của MANBO khiến khán giả phần nào an tâm.

MANBO tiết lộ Negav hiện tại vẫn ổn, luôn có anh em bên cạnh: "Mọi người đừng hỏi về chuyện này nữa. Ngày nào An cũng gọi điện thoại nói chuyện với anh em hết á nên là mọi người yên tâm. Anh em khuyên nhủ nó nhiều thứ lắm".

Dẫu vậy, đối với những sai lầm trong quá khứ của em út, MANBO vẫn nghiêm khắc, cho rằng "Sai ở đâu thì đứng dậy ở đó, nếu mà sai thì phải thay đổi".

Trước tình cảm mà tổ đội GERDNANG dành cho nhau, nhiều khán giả dành sự trân trọng cho mối quan hệ, tình cảm mà các anh em dành cho nhau. Đông đảo cộng đồng mạng bày tỏ: "MANBO dễ thương quá, đang lo cho Negav quá mà biết bé vẫn ổn là tốt rồi", "Thật may mắn khi Negav có những người anh em tuyệt vời như GERDNANG", "Biết nhóm này không lâu nhưng ai cũng có nhiều cái đáng học hỏi, dễ thương lại tử tế quá"...

MANBO tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, sinh năm 1999. Năm 2018, MANBO, HIEUTHUHAI, HURRYKNG cùng thành lập tổ đội GERDNANG khi cả ba đang là sinh viên đại học. Sau thời gian hoạt động, "bỏ túi" một số bản hit kết hợp cùng tổ đội như Cua, Mamma Mia, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng...

Sau thành công của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav tại các chương trình như King Of Rap, Rap Việt mùa 3, Anh Trai "Say Hi", mới đây, MANBO cũng ghi danh vào Rap Việt mùa 4. Với tài năng và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm cùng tổ đội, tập 2 lên sóng, nam rapper nhanh chóng chinh phục dàn BGK/ HLV, nhận "đặc quyền" First Choice từ HLV Karik.

Phần trình diễn Hành Trình Không Dừng của MANBO, có sự hỗ trợ của Orange nhận về hiệu ứng tích cực, nhanh chóng viral vì lyrics cực "thấm". Nhiều khán giả đặt "ngôi sao hy vọng" nam rapper sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các vòng tới: "Ở GERDNANG, Hiếu đi nhanh quá, An đi bằng tàu hỏa, Khang đi bằng ô tô và Hậu đi bằng xe rùa. Nhưng kiểu gì cũng đến đích, Manbo cố lên".