MC Khánh Vy “đau đầu” vì chung kết Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024 hứa hẹn quá kịch tính

HHT - Trận chung kết cuộc thi Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024 hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó đoán, khi cả ba đội thi đều có thế mạnh riêng và dự án nào cũng rất có ý nghĩa với cộng đồng.

Sau hai mùa thi, Sinh Viên Thế hệ Mớiđã trở thành sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình thông qua những dự án có ý nghĩa và hướng đến cộng đồng. Cuộc thi năm nay có chủ đề “Dám”, nơi các bạn sinh viên dám nghĩ, dám làm, dám lấy thách thức làm cơ hội, vững vàng trước khó khăn để đến với mục tiêu cuối cùng là giải quyết những vấn đề chung của xã hội. Từ 200 dự án đăng ký ban đầu của sinh viên 50 trường đại học trên cả nước, ban giám khảo đã trải qua hành trình dài để chọn ra 3 dự án xuất sắc nhất chuẩn bị tranh tài trong trận chung kết.

Để tới được trận chung kết này, cả ba đội thi đều đã trải qua một hành trình vô cùng khó khăn với sự cạnh tranh khốc liệt. Dự án SignbySign của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội được thiết kế nhằm chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản hoặc giọng nói, giúp việc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn cho cả người sử dụng và người nghe.

Đội sinh viên đến từ Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM đã tạo nên sự đột phá với dự án Aloi - một loại màng bọc thực phẩm thân thiện với môi trường được làm từ nha đam, thay thế cho các sản phẩm nhựa và ni lông truyền thống, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Dự án Tell Me do đội sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội phát triển là một nền tảng tư vấn tâm lý dành riêng cho người nhà bệnh nhân, một đối tượng bị bỏ quên trong quá trình điều trị bệnh và thường phải gánh vác tâm lý căng thẳng và lo âu trong suốt quá trình điều trị của người thân.

Trận chung kết Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024 trực tiếp lúc 14h ngày thứ Bảy, 9/11/2024 trên VTV3 hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều những bất ngờ. Và dù đội nào chiến thắng, dự án nào được vinh danh thì chúng ta cũng đều được nhận về một niềm tin vào những người trẻ hôm nay, những sinh viên thế hệ mới, những người trẻ dám dấn thân và dám rực rỡ.

Là đại sứ đồng hành cùng cuộc thi, MC Khánh Vy thừa nhận rất khó để đoán được đội nào sẽ giành chiến thắng. Bởi mỗi dự án lại thuộc một lĩnh vực là y tế, khoa học, giáo dục, mỗi đội đều có cách thể hiện hoàn toàn mới mẻ và khác lạ. Nên trận kịch tính của Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024 sẽ cực kịch tính.