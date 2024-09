Milan Fashion Week: Momo TWICE, Baifern đọ sắc cực bén tại show Onitsuka Tiger

HHT - Khoảnh khắc "gấp đôi visual" của Momo TWICE và Baifern Pimchanok tại show diễn của nhà mốt Onitsuka Tiger thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week gây sốt.

Show diễn ra mắt BST Xuân Hè 2025 của thương hiệu Onitsuka Tiger thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week diễn ra vào tối 18/9 (theo giờ Việt Nam). Bạn thân thương hiệu tại Thái Lan Baifern Pimchanok, đại sứ Momo TWICE là hai ngôi sao thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Vài ngày trước, Momo TWICE "gây bão" mạng xã hội nhờ tạo hình mới lạ, được ví như búp bê Barbie. Nữ idol chuẩn bị ra mắt mini album thứ hai mang tên Haute Couture cùng nhóm nhỏ MISAMO. Kiểu tóc bob màu bạch kim giúp Momothăng hạng nhan sắc. Cũng vì lý do này, các tín đồ thời trang trông đợi nhiều hơn vào sự xuất hiện của Momo TWICE tại sự kiện lần này.

Momo TWICE xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Onitsuka Tiger với tư cách là đại sứ thương hiệu khu vực châu Á. "Cỗ máy nhảy" của TWICE diện mẫu đầm đen trễ vai, tạo điểm nhấn với chi tiết cài áo đính đá. Một số ý kiến nhận định visual siêu thực của đại sứ Momo TWICE "gánh còng lưng" bộ trang phục rộng thùng thình, kém tôn dáng.

Trước đó, tại sân bay khởi hành sang Ý, Momo TWICE diện mẫu đầm len xám ôm sát, phối cùng bốt cao cổ, túi xách cùng màu đen. Tạo hình được nhận xét tôn lên vóc dáng săn chắc, đầy đặn của nữ idol người Nhật.

Baifern Pimchanok là bạn thân thương hiệu Onitsuka Tiger tại Thái Lan. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo năng động, cá tính. Cô diện set trang phục tông màu neon bắt mắt. "Ngọc nữ xứ Chùa Vàng" gây ấn tượng khi thử sức với kiểu trang điểm mắt tông khói cá tính.

Tạp chí Elle Thailand đánh giá vẻ ngoài của Baifern Pimchanok mang tính "sát thương cực mạnh" nhờ layout makeup và kiểu tóc lấy cảm hứng từ wet look (xu hướng thời trang tạo cảm giác ẩm ướt như vừa bước ra từ phòng tắm).

Woo Do Hwan bảnh bao trong trang phục phong cách năng động tông màu xám chủ đạo. Sao nam Mad Dog tạo điểm nhấn với đôi giày thể thao tông vàng đặc trưng của thương hiệu.