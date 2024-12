Min khiến Paul Kim ngỡ ngàng vì khả năng hát tiếng Hàn "rất gì và này nọ"

HHT - Tập 1 "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" mùa 3 đã lên sóng với dàn cast Anh Tú, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, khách mời Min, Hoàng Dũng và khách mời đặc biệt đến từ Hàn Quốc, "quái vật nhạc số" Paul Kim.

Sân khấu đầu tiên của chương trình chính là Công viên sông Hàn, một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất Seoul. Buổi diễn đầu tiên có chủ đề hết sức ngọt ngào: “Hạt bụi lấp lánh”.

Với thông điệp ai cũng có thể toả sáng theo cách riêng của mình, ngay cả hạt bụi dưới ánh nắng cũng có thể trở nên lấp lánh, dàn cast và các khách mời đã mang đến những ca khúc gồm: Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này, Một Ngày Buồn, HanGang, Tôi Muốn Làm Cái Cây và Flying Deep In the Night.

Trước khi đến với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Paul Kim đã từng sang Việt Nam biểu diễn, kết hợp với LyLy và Min trong series Eye Contact Live. Vì vậy lần này, anh cho biết cảm thấy vô cùng thoải mái và hào hứng. Thậm chí, anh còn tự học câu chào bằng tiếng Việt, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Trở lại với chương trình, Min mang đến hình ảnh tươi trẻ, nhiều năng lượng. Min cũng khiến cả ê-kíp và khách mời Paul Kim bất ngờ vì khả năng “bắn” tiếng Hàn "rất gì và này nọ".

Trong khi tất cả nghệ sĩ Việt Nam cùng trình diễn ca khúc Flying Deep In the Night, Paul Kim đã vô cùng bất ngờ ngay khi Min cất giọng và hát ca khúc bằng tiếng Hàn. Biểu cảm vừa bất ngờ, vừa dễ thương của nam ca sĩ cho thấy anh vô cùng trân trọng khả năng hát tiếng Hàn của Min. Phần lời ca bằng tiếng Việt do Bùi Công Nam, Anh Tú, Hoàng Dũng, Lâm Bảo Ngọc thể hiện cũng mang đến cho bản hit này một cảm giác hoàn toàn mới.

Tập 1 cũng ghi lại hậu trường những khó khăn ban đầu khi ê-kíp Việt Nam kết hợp cùng ê-kíp Hàn Quốc. Các nhạc công phụ trách các buổi diễn lần này đều là những tên tuổi hàng đầu của Hàn. Thế nhưng, đi cùng với đó là thử thách bởi rào cản ngôn ngữ cũng như văn hoá làm việc của hai quốc gia.