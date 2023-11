Miss Earth 2023: Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh không có tên trong BXH Pre-Arrival

HHT - Như thường lệ, khi dàn thí sinh của các cuộc thi nhan sắc quốc tế lên đường tới dự thi, các chuyên trang nhan sắc lại đưa ra BXH Pre-Arrival, đánh giá những người đẹp có màn thể hiện ban đầu xuất sắc nhất. Trong BXH Top 21 Pre-Arrival của Miss Earth năm nay không có tên Hoa hậu Lan Anh, lý do là gì?

Một trong những chuyên trang nhan sắc quốc tế có số lượng người theo dõi khá lớn trên Instagram (nhiều hơn cả Missosology) là International Poll mới đây đã đưa ra BXH Top 20 người đẹp có màn thể hiện tại sân bay ấn tượng nhất của Miss Earth 2023:

Đứng đầu BXH là người đẹp đến từ Philippines, Hoa hậu Yllana Marie Aduana. Trong Top 10 người đẹp có màn xuất hiện ấn tượng nhất tại sân bay chỉ có 2 đại diện đến từ châu Á, ngoài Miss Earth Philippines 2023 còn có Miss Earth Thailand 2023 Cora Bliault.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh chỉ được xếp ở vị trí thứ 24. Lý do của việc này có thể vì Lan Anh là đại diện nước chủ nhà, nên không phải ra sân bay như các thí sinh khác.

Trước đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương vẫn được xếp hạng ở BXH này cũng là vì Hoàng Phương vẫn ra sân bay từ TP.HCM tới Hà Nội để tham gia những hoạt động ban đầu của Miss Grand International 2023.

Với lợi thế tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, Hoa hậu Lan Anh được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trong các hoạt động sắp tới của Miss Earth 2023. Người đẹp cũng mời đăng bài chào đón các thí sinh bằng tiếng Anh trên trang cá nhân:

The Moment We've All Been Waiting For,

My heart is overflowing with joy as I welcome all the delegates of Miss Earth 2023! I've been eagerly anticipating this moment, and I can't wait to meet each and every one of you.

I'm so proud to be part of this incredible community of eco-warriors, and I'm excited to connect with you all. Together, we can be the change Earth is calling for and protect our planet for generations to come.

Welcome to Miss Earth in Vietnam, my eco-sisters! Let's make this year one to remember!

Tạm dịch: Thời điểm chúng ta đều đang chờ đợi đã tới,

Trái tim tôi tràn ngập niềm vui khi được chào đón tất cả các thí sinh của Hoa hậu Trái Đất 2023! Tôi đã rất háo hức trông đợi khoảnh khắc này, và tôi không thể chờ để được gặp từng người trong số các bạn. Tôi rất tự hào khi được là một phần của cộng đồng những chiến binh bảo vệ môi trường tuyệt vời này, và tôi rất phấn khích khi được kết nối với tất cả các bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm thay đổi mà Trái Đất và bảo vệ hành tinh của chúng ta cho những thế hệ sau.

Chào mừng đến với Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam, các “chị em xanh” của tôi! Hãy cùng nhau tạo nên một năm thật đáng nhớ nhé!