Miss International 2024: Thanh Thủy chia sẻ quy tắc ít ai biết khi mặc kimono

HHT - Ngày 6/11, Hoa hậu Thanh Thủy và dàn thí sinh Miss International 2024 có cơ hội được mặc kimono - trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Trong hoạt động mới đây nhất của Miss International 2024, dàn thí sinh được trải nghiệm mặc kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản. Hoa hậu Thanh Thủy mặc set kimono có hoạ tiết hoa hồng đỏ, hoa cài tóc cùng màu lệch bên, xinh đẹp nổi bật bên dàn thí sinh.

Nàng hậu chia sẻ bằng tiếng Anh trên trang cá nhân:

"Hey guys, today I got to wear a kimono and it’s so excitingggg! I just learned something that totally surprised me! When you wear a kimono, you’re supposed to wrap the left side over the right for the living, but right over left is only used when dressing the deceased. Such a small detail, but it holds deep meaning and reflects the respect and thoughtfulness in every part of Japanese culture. Love it!"

Tạm dịch: "Mọi người ơi, hôm nay mình được mặc kimono và mình thật sự rất phấn khíchhh! Mình học được một điều rất ngạc nhiên! Khi mặc kimono, bạn phải quấn bên trái chồng lên bên phải cho người sống, còn bên phải chồng lên bên trái chỉ được dùng khi mặc cho người đã khuất. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc và phản ánh sự tôn trọng, chu đáo trong mọi khía cạnh của văn hóa Nhật Bản. Mình yêu văn hoá Nhật Bản!"

Trước đó, nàng hậu cùng dàn thí sinh đã được thưởng thức màn biểu diễn ấn tượng của các nghệ sĩ trẻ tài năng và nhận được những tấm thiệp thủ công tuyệt đẹp từ các em nhỏ tuyệt vời này.

Chia sẻ trên trang cá nhân bằng tiếng Anh, nàng hậu viết:

Tạm dịch: “… Mỗi tấm thiệp là minh chứng cho tiềm năng vô hạn của các em. Niềm đam mê, niềm vui và sự trong sáng của các em đã nhắc nhở mình về tầm quan trọng của việc tạo ra một thế giới nơi mọi trẻ em đều có thể phát triển và thể hiện bản thân"

"Trải nghiệm này thật sự cộng hưởng sâu sắc với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc — SDG 4, Giáo dục Chất lượng, mục tiêu trao quyền cho trẻ em thông qua sự sáng tạo và học hỏi, và SDG 16, Hòa bình, Công lý và Các Thể chế Mạnh mẽ, mục tiêu thúc đẩy không gian an toàn, bao trùm cho tất cả mọi người. Mình cam kết dành sự nghiệp của mình để thúc đẩy những giá trị này và xây dựng một tương lai nơi mọi trẻ em trên thế giới đều cảm thấy an toàn, được trân trọng và tự do theo đuổi ước mơ của mình.”

Hoa hậu Thanh Thủy đã và đang có sự thể hiện rất ấn tượng cả về ngoại hình và chiều sâu trong tri thức tại cuộc thi Miss International 2024. Nàng hậu nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế, và sự ủng hộ tuyệt đối từ fan sắc đẹp Việt.