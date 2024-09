Miss Universe Vietnam 2024: Sắc vóc Top 5 của tập 5 trong trang phục bikini và dạ hội

HHT - Tập 5 show truyền hình Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra với hai phần thi gây chú ý là trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Top 5 của tập này bao gồm những cái tên nổi bật, người đẹp giành chiến thắng là ai?

Với chủ đề Influencing Beauty, tập 5 của show truyền hình Miss Universe Vietnam 2024 mang đến hai phần thi mãn nhãn cho khán giả, đó là trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Ở tập thi này, không có người đẹp nào bị loại.

Kết thúc tập này có 5 thí sinh được gọi tên vào Top 5, trong đó “chị đẹp” MLee là người giành chiến thắng.

Như vậy, “chị đẹp” MLee hiện là thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tại Miss Universe Vietnam 2024: Sau 5 tập, cô có 2 lần lọt Top 3 và một lần giành chiến thắng.

MLee tên thật là Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992, người đẹp sở hữu sắc vóc vô cùng lý tưởng: Cao 1m76, nặng 55kg, số đo hình thể: 89-64-94cm.

Người đẹp Nguyễn Thị Trà My là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5. Trà My từng giành Á quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á quân 3 Top Model Worldwide 2012, Top 9 The New Mentor 2023.

Người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên mang đến cuộc thi câu chuyện truyền cảm hứng về việc tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ và gìn giữ nhan sắc. Ở tập này, Kỳ Duyên dễ dàng lọt Top 5 nhờ lợi thế về hình thể và kinh nghiệm lâu năm trên sàn catwalk.

Người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021. Quỳnh Anh là thí sinh đã xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách đầu tiên của Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp lọt Top 5 trong tập thứ 5 của cuộc thi.

Người đẹp Đoàn Tường Linh là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 5 của tập 5.