Miss Universe Vietnam 2024 thông báo sắp trở lại, netizen lại nhắc đến cuộc thi khác

HHT - Trang chủ Miss Universe Vietnam 2024 đưa ra thông báo sắp trở lại, fan sắc đẹp Việt vừa mong muốn sớm tìm được người thay thế Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, vừa “nhắc nhẹ” tới một cuộc thi quốc tế khác.

Tối 18/4, trang chủ Miss Universe Vietnam 2024 đăng thông báo ngắn:

"Road To Miss Universe Vietnam 2024

Hãy đồng hành cùng chúng tôi! Chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi!

Stay tuned! We are back very soon!"

Trước đó vào tháng 1, tổ chức Miss Universe Vietnam đã chính thức công bố mùa giải năm nay sẽ được sản xuất bởi Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp Việt, cộng đồng fan mong chờ một mùa giải hấp dẫn, công tâm và thu hút hơn. Đặc biệt, với những lùm xùm sau đăng quang, việc tìm được người kế nhiệm Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa là điều mà cộng đồng nhan sắc Việt mong chờ.

Mùa giải năm nay, Miss Universe Vietnam sẽ đi tìm một người đẹp xuất sắc, có thể đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2024, sẽ được tổ chức tại Mexico.

Tuy nhiên, sau khi đọc được thông báo, không ít fan sắc đẹp Việt lại “nhắc nhẹ” BTC hãy nhớ tới Miss Charm. Miss Charm là cuộc thi nhan sắc quốc tế cũng được tổ chức bởi đơn vị sở hữu Miss Universe Vietnam. Năm ngoái, Miss Charm 2023 tổ chức đại Việt Nam đã kết thúc với vương miện thuộc về đại diện đến từ Brazil, người đẹp Luma Russo.

Năm nay, cuộc thi Miss Charm 2024 hiện đã có 24 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đăng ký dự thi. So với các cuộc thi nhan sắc quốc tế khác, tính đến thời điểm hiện tại, đây là một con số không nhiều. Fan sắc đẹp Việt hy vọng đơn vị tổ chức sẽ chú ý quảng bá tốt hơn cho Miss Charm, vì đây là một cuộc thi mang tính quốc tế đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp thế giới.