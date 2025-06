Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri được chào đón nồng nhiệt khi trở về Thái Lan

HHT - Opal Suchata Chuangsri, Hoa hậu Thế giới 2025 và cũng là người đẹp Thái Lan đầu tiên giành vương miện Miss World, đã trở về Thủ đô Bangkok trong sự chào đón đầy xúc động của hàng vạn người hâm mộ.

Từ sân bay Suvarnabhumi, đã có rất đông người hâm mộ chờ đón cô và đoàn đại diện của Miss World, gồm bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World, cùng các lãnh đạo của công ty sở hữu bản quyền Miss World tại Thái Lan.

Sau nghi lễ chào đón tại sân bay, Hoa hậu Opal và đoàn di chuyển bằng xe diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố, đi từ khu vực Planetarium, qua trung tâm thương mại Emporium, công viên Benjakitti, dừng tại EM District rồi tiến vào UOB LIVE để tham dự lễ đón chính thức.

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri lên chiếc xe mui trần siêu sang Rolls-Royce Dawn rời khỏi sân bay Suvarnabhumi.

Chiếc xe diễu hành diễu hành được thiết kế riêng cho Hoa hậu Opal dài 9 mét, chế tác bởi đội ngũ nghệ nhân Hassadin Art tại Chiang Mai. Xe được lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống Thái Lan và phong cách hiện đại. Phía trước xe là hình ảnh loài voi, biểu tượng quốc gia của Thái Lan, thể hiện lòng dũng cảm và niềm tự hào dân tộc. Ở giữa xe là mô hình vương miện cao lớn, dưới đó là chiếc đuôi công, tượng trưng cho việc Opal nhận được vương miện từ Ấn Độ, quốc gia tổ chức cuộc thi năm nay. Phía sau xe trang trí bằng họa tiết "Kanok" truyền thống, tượng trưng cho bản sắc văn hóa Thái.

Xung quanh xe là các quả cầu bạc với biểu tượng của Miss World. Xe được trang trí bằng hoa tông màu xanh dương, trắng và hồng nhạt, thể hiện sự dịu dàng của Opal. Tông màu chủ đạo là xanh dương đồng bộ với vương miện và sân khấu Miss World.

Dọc đường diễu hành, hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về Bangkok để chào đón Opal. Họ mang theo cờ Thái Lan, cờ Miss World và gọi vang tên Opal trong không khí xúc động và tự hào.

Buổi tối cùng ngày, hơn 3.000 người hâm mộ đã đăng ký tham dự lễ chào mừng. Trong chương trình, Opal đã cùng các em nhỏ đến từ các cuộc thi Next U và Double S biểu diễn ca khúc Light the Passion - Share the Dream, khép lại một ngày lịch sử với của nhan sắc Thái.