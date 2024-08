Miu Lê bỏ theo dõi WEAN LE giữa lúc vướng tin đồn hẹn hò, phải chăng vì một người?

HHT - Mới đây, netizen bất ngờ phát hiện tài khoản Instagram của Miu Lê đã không còn follow "người yêu tin đồn" WEAN LE dù trước đó cô vừa công khai tag tên đối phương.

Những ngày qua, ca sĩ Miu Lê và rapper WEAN LE thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả vì vướng nghi vấn hẹn hò. Trong đó, cặp đôi thường xuyên lọt vào ống kính của "team qua đường" khi sánh đôi cùng nhau đi xem bóng rổ, đi ăn tối, đi mua sắm, thậm chí còn đưa nhau về nhà. Qua loạt "hint" không thể chối cãi, cộng đồng mạng thích thú "đẩy thuyền" cho cặp đôi mới của V-Biz.

Tuy nhiên, từ lúc rộ lên tin đồn cho đến hiện tại, cả Miu Lê và WEAN đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận. Đến trưa 14/8, trên story Instagram, giọng ca Yêu Một Người Có Lẽ khiến fan "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ phân đoạn WEAN trình diễn ca khúc I'm Thinking About You trong live stage 3 Anh Trai "Say Hi". Đáng nói, Miu Lê còn tag tên nam rapper kèm biểu tượng thả tim.

Thế nhưng đến tối cùng ngày, netizen ngỡ ngàng khi phát hiện Miu Lê đã không còn follow WEAN, đồng thời bài đăng lúc trưa cũng "bốc hơi".

Trước tình huống "dở khóc dở cười" này, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân, cho rằng tất cả là do dòng tin nhắn thoại WEAN "gửi lộn" vào group chat: "Khang ơi anh nhớ em quá à". Ngoài ra, câu chơi chữ "Nếu như được làm một con vật, anh xin làm một con khỉ, khỉ về ngang" được các "thám tử mạng" giải mã, hóa ra lại có nội dung "thả thính" HURRYKNG: Khỉ về ngang - ngảng về khi - nghĩ về Khang.