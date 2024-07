MLee đăng ký thi Miss Universe Vietnam 2024, H'Hen Nie hứa sẽ làm điều này

HHT - Sau khi Hoa hậu H'Hen Niê hé lộ hình ảnh một người bạn thân sẽ tham gia Miss Universe Vietnam 2024 thì mới đây trang fanpage Miss Universe Vietnam cũng chính thức đăng tải hồ sơ dự thi của ca sĩ MLee.

Lần đầu đến với đấu trường sắc đẹp, "chị đẹp" MLee chia sẻ: "Một trong những bước ngoặt để tôi trở thành phiên bản ở hiện tại, chính là cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ vô cùng tuyệt vời xung quanh mình. Sức mạnh nội tại của phụ nữ rất mạnh mẽ và khi chúng ta đoàn kết lại, chúng ta có thể làm được nhiều điều lớn mạnh hơn nữa. Trước đây tôi là MLee, giờ tôi là Quách Tapiau Maily - thí sinh Miss Universe Vietnam 2024".

Vừa xuất hiện, bài đăng profile của "bông hồng lai" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, nhận về lượng tương tác "khủng". Đông đảo người hâm mộ ủng hộ Quách Tapiau Maily sẽ tỏa sáng, cháy hết mình với hành trình mới.

Trước đó, Top 5 Miss Universe 2018 khiến người hâm mộ tò mò khi tung "hint" Miss Universe Vietnam 2024 sẽ có sự xuất hiện của một người bạn thân của cô. "Please, I hope everyone will support to my best friend, she will compete in the Miss Universe Vietnam 2024. If she lucky enough to win at MUV, I promise I will flight to Mexico to support her. I'm so excited, I truly hope she can overcome and win herself. She can do it, I believe that!" (tạm dịch: Mong cả nhà ủng hộ cho bạn thân của tôi, em ấy sẽ đi thi Miss Universe Vietnam 2024. Nếu cô ấy may mắn giành chiến thắng tại MUV, tôi hứa sẽ bay đến Mexico để hỗ trợ cô ấy. Tôi rất phấn khích, tôi thực sự hy vọng cô ấy có thể vượt qua và chiến thắng chính mình. Cô ấy có thể làm được, tôi tin điều đó!) - H'Hen Niê chia sẻ.

Vào cuối tháng 3, H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ về cuộc gặp mặt đầu năm cùng MLee kèm theo lời nhắn "Rủ thi hoa hậu chứ không gì hết nha". Bên dưới phần bình luận, các "chị đẹp" như Lệ Quyên, Vân Hugo cũng động viên MLee góp mặt vào một cuộc thi nhan sắc. Đáp lại, giọng ca Cá Cắn Câu không ngần ngại xin H'Hen Niê "chỉ giáo" thêm.

MLee và HHen Niê quen biết khi cùng tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú 2019, sau đó trở nên thân thiết hơn tại show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình này, MLee vướng vào tranh cãi không đáng có. Kể từ khi có được suất debut cho đến nay, MLee gần như không có hoạt động nào liên quan đến nhóm nhạc Chị Đẹp.