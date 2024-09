Mỗi cột mốc đáng nhớ của "anh trai" Rhyder đều có bóng dáng nhân vật này

HHT - Những khoảnh khắc Rhyder thành danh, được công nhận tài năng đều có sự xuất hiện của nhân vật nổi tiếng này.

Trong suốt hơn 10 năm phấn đấu trên chặng đường âm nhạc của mình, Rhyder có cơ hội tỏa sáng ở 3 cuộc thi truyền hình.

Đó lần lượt là The Voice Kid - Giọng Hát Việt Nhí, Rap Việt mùa 3 và hiện tại là Anh Trai "Say Hi". Điều trùng hợp là trong cả ba khoảnh khắc trên, bên cạnh Rhyder đều có sự xuất hiện của nam MC, nghệ sĩ Trấn Thành.

Vào năm 2013, Trấn Thành là một trong hai MC dẫn dắt Giọng Hát Việt Nhí. Vào khoảnh khắc Rhyder (hay Quang Anh) đăng quang Quán quân, Trấn Thành cũng là người công bố kết quả. Đây được xem là lần đầu tiên mà chàng ca sĩ sinh năm 2001 và đàn anh có cơ duyên đứng cùng sân khấu.

Sau 10 năm, Quang Anh trở lại với nghệ danh mới Rhyder, tham gia Rap Việt mùa 3 và nhận được bốn chọn từ các HLV, sau cùng về với đội của HLV Andree. Tại vòng đầu tiên, Trấn Thành đã vui mừng khi nhận ra Rhyder chính là Quang Anh, Quán quân Giọng Hát Việt Nhí năm xưa và cũng là chương trình anh từng làm MC. Khoảnh khắc cả hai một lần nữa đứng chung sân khấu với vai trò MC - thí sinh trở nên hoài niệm, xúc động.

Đến năm 2024, Trấn Thành trở thành MC chính của Anh Trai "Say Hi", và bất ngờ thay Rhyder lại một lần nữa trở thành thí sinh của chương trình. Trong suốt quá trình Anh Trai "Say Hi" diễn ra, Trấn Thành và Rhyder có nhiều thời điểm bên cạnh nhau, tại đó nam MC thường xuyên động viên, ủng hộ người em hết mình với những màn trình diễn.

Gần đây nhất tại vòng Chung kết 1 và màn trình diễn solo Anh Biết Rồi của mình, Rhyder đã có lời thân tình gửi đến Trấn Thành: "Cảm ơn anh Thành đã xuất hiện trong rất nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời em".

Bài đăng của Rhyder khiến nhiều khán giả cảm động vì sự tử tế, nhân cách đẹp của chính chàng ca sĩ trẻ dành cho tiền bối, đồng thời còn đánh dấu một mối quan hệ đồng nghiệp, một mối duyên nghệ sĩ thú vị và ý nghĩa giữa cả hai.

Hiện tại Anh Trai "Say Hi" đang chạy nước rút đến vòng Chung kết xếp hạng, thiết lập đội hình nhóm nhạc nam mới. Sau màn trình diễn solo, ca khúc Anh Biết Rồi mà Rhyder đã leo lên Top 2 thịnh hành của YouTube.

Trước đó, Rhyder đã có hành trình bùng nổ trong Anh Trai "Say Hi" khi liên tục đạt hạng 1 trong các phần trình diễn live stage, được xem là "chiến thần" mà ai cũng muốn săn đón về đội.