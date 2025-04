MV Nước Mắt Cá Sấu: HIEUTHUHAI khác lạ, nhận đãi ngộ ấn tượng từ Louis Vuitton

HHT - Louis Vuitton tài trợ trang phục, phụ kiện đắt đỏ cho HIEUTHUHAI trong MV "Nước Mắt Cá Sấu". Động thái cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa nam rapper và nhà mốt Pháp, dự báo khả năng HIEUTHUHAI có cơ hội trở thành Bạn thân thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

HIEUTHUHAI tái xuất làng nhạc Việt với MV Nước Mắt Cá Sấu. Nếu như phần nghe của nhạc phẩm mới mang màu sắc hoài niệm những năm 2010, thời trang của Quán quân Anh Trai "Say Hi" lại hướng đến phong cách hiện đại.

HIEUTHUHAI khoe visual bảnh bao trong 6 bộ trang phục, phần lớn mang đậm tinh thần đường phố phóng khoáng. Diện mạo của nam rapper thêm phần nam tính, góc cạnh hơn nhờ kiểu tóc cắt sát hai bên mai, phần mái dài vuốt ngược.

Công thức phối đồ áo phông ôm sát, sơ-vin với quần ống rộng, hack tỷ lệ cơ thể bằng thắt lưng da sáng màu lặp lại nhiều lần trong MV. Hệ thống trang sức đính đá, ngọc trai được sử dụng hài hòa. Kiểu phối tông xuyệt tôngở âu phục trắng, hoặc bộ đồ denim tạo ra diện mạo thống nhất, nổi bật cho đội trưởng Trần.

Theo tiết lộ từ nữ chính Emma Lê, MV Nước Mắt Cá Sấu được ghi hình vào khoảng tháng 5/2024, trước thời điểm HIEUTHUHAI tham gia Anh Trai “Say Hi”. Sau gần 1 năm mới ra mắt, các tạo hình trông không hề lỗi thời nhờ cách lựa chọn các thiết kế cơ bản, gam màu đen - trắng kinh điển.

Tông màu nâu đại diện cho năm 2025 được lăng xê trong MV Nước Mắt Cá Sấu. Nam rapper sinh năm 1999 có bản phối cool ngầu pha chút retro khi đội mũ lông Ushanka to bản, đi ủng cao cổ.

“Cầm trịch” mảng thời trang MV Nước Mắt Cá Sấu là Freddy Nguyễn. Nam stylist đồng hành với HIEUTHUHAI trong khoảng gần 1 năm lại đây.

Bên cạnh các nhà mốt Việt như LATUI. ATELIER, DUCSTUDIO, FENG SYSTEM…, HIEUTHUHAI gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thương hiệu Louis Vuitton. Nhà mốt Pháp tài trợ nhiều thiết kế quần áo, trang sức đắt đỏ cho mỹ nam trong MV này. Tạo hình của HIEUTHUHAI trong poster chính thức là đồ đến từ Louis Vuitton, có tổng giá trị hơn 161 triệu đồng.

Đãi ngộ tài trợ trang phục trong MV, mời dự sự kiện cùng các thiết kế mới ra mắt được cho là tín hiệu đáng mừng về khả năng hợp tác bền chặt hơn nữa của HIEUTHUHAI với Louis Vuitton. Người hâm mộ đặt "ngôi sao hy vọng" Quán quân Anh Trai "Say Hi" có thể trở thành Friend of House (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của nhà mốt tại Việt Nam trong thời gian tới.