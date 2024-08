MV "This Way" lẫn fanpage biến mất, CARA có đang bị "chèn ép" như đồn đoán?

HHT - Sau khi ca khúc "This Way" viral trở lại trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa CARA với công ty quản lý cũ cũng là đề tài được nhiều người bàn tán.

CARA (Nguyễn Thanh Huệ Phương), sinh năm 1995, từng được fan V-Pop chú ý khi "nên duyên" với Sơn Tùng M-TP trong MV Nơi Này Có Anh. Năm 2017, cô chính thức về "nhà chung" DreamS Entertainment cùng Hoàng Duyên, JSOL.

Tháng 9/2020, CARA tung MV This Way kết hợp cùng "anh bạn thân" và nhận về phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Nữ ca sĩ khoe vũ đạo nhí nhảnh, chất giọng ngọt ngào và "cân" cả phần rap của ca khúc mới. Nhờ "phản ứng hóa học" đáng yêu với game thủ NoWay, MV nhanh chóng đạt triệu view và giúp tên tuổi của CARA đến gần hơn với khán giả.

Thời gian gần đây, giai điệu trẻ trung của This Way bỗng "leo" Xu hướng TikTok trở lại. Tuy nhiên, nhiều khán giả chia sẻ khi tìm lại MV ca khúc trên YouTube, họ bất ngờ khi thấy This Way bị "bay màu". Một số netizen còn tinh ý phát hiện fanpage 800K người theo dõi cùng group FC của CARA cũng đã "bốc hơi" không rõ nguyên do.

Nhiều người khẳng định, trong vòng 2 năm trở lại đây, CARA không có sản phẩm âm nhạc nổi bật hay dự án kết hợp với các nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ chỉ chủ yếu tạo content vui nhộn hoặc thực hiện các bản cover trên TikTok. Do đó, loạt đồn đoán CARA và DreamS "cơm không lành, canh không ngọt" hay "CARA bị công ty chủ quản đối xử bất công" trở thành đề tài hot trên MXH.

Trước nhiều luồng ý kiến tranh cãi, phía DreamS đã có phản hồi chính thức về tình hình hợp đồng với ca sĩ CARA. Công ty chủ quản này tuyên bố CARA vẫn thuộc quyền quản lý của DreamS và thời hạn hợp đồng theo thỏa thuận kéo dài đến 21/2/2025. Đồng thời, DreamS tiết lộ "CARA đã tự ý nhận công việc bên ngoài không thông qua công ty và vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, đơn phương hủy hợp đồng" do đó hai bên đang trong quá trình xử lý tranh chấp.