MV "toxic till the end": Bí kíp phối đồ ăn ý của Rosé BLACKPINK và Evan Mock là gì?

HHT - Rosé BLACKPINK và Evan Mock đẹp đôi trong khung cảnh nên thơ của MV "toxic till the end". Cặp đôi áp dụng chung một công thức phối đồ tinh tế, dễ ứng dụng.

Rosé BLACKPINK "trình làng" MV toxic till the end ngày 6/12. Ca khúc chủ đề nằm trong album solo đầu tay Rosie của "bông hồng nước Úc", là chiêm nghiệm về mối quan hệ độc hại trong quá khứ và sau đó là sự nhận thức về giá trị bản thân.

MV toxic till the end lấy bối cảnh tại điền trang Old Westbury Gardens (New York, Mỹ) gợi nhớ về khung cảnh của loạt rom-com thập niên 90, tiêu biểu là Gilmore Girls. Phong cách của cặp đôi chính Rosé BLACKPINK và "tình cũ" Evan Mock tạo ra tổng thể hài hòa trong những khung hình nên thơ.

Rosé BLACKPINK mang phong cách đời thường vào MV, nữ idol chìm đắm vào mối tình độc hại trong những thiết kế đơn sắc, kiểu dáng cổ điển như áo polo, chân váy tennis, áo khoác zip hoodie, mũ lưỡi trai.

Trong phân đoạn cao trào, "thức tỉnh" về giá trị bản thân, Rosé BLACKPINK có tạo hình táo bạo với áo lưới lấp lánh xuyên thấu. Nữ idol 27 tuổi cân đối tổng thể bằng áo khoác oversized và giày thể thao.

Thời trang trong MV toxic till the end giản dị nhưng không mờ nhạt. Rosé BLACKPINK kết hợp khéo léo tinh thần cổ điển pha lẫn hiện đại, năng động. Chủ nhân album Rosie tạo điểm nhấn với kính mắt, phụ kiện sợi mảnh, tông bạc, tất nhún cùng giày loafer, sneaker.

Evan Mock đẹp đôi cùng Rosé BLACKPINK khi áp dụng chung công thức mix-match. Các thiết kế basic như quần jeans, áo ba lỗ, sơ mi, hay mẫu giày cao cổ bản phối đen trắng của Converse tôn lên sắc vóc cuốn hút của nam chính. Tạo hình "trai hư" bắt mắt nhờ các chi tiết phụ kiện bạc, sagging pants (quần tụt), kiểu tóc buzz cut tẩy sáng màu.