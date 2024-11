Mỹ Tâm, Henry Lau, HIEUTHUHAI sẽ trình diễn tại "HOZO 2024"

HHT - Dàn line-up của "HOZO 2024" tiếp tục khiến người hâm mộ háo hức khi có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Henry Lau, HIEUTHUHAI...

HOZO Super Fest 2024 sẽ diễn ra vào 3 đêm liên tiếp 13, 14 và 15/12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, TP.HCM. Với sự tham gia của hơn 250 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đây sẽ là một đại tiệc âm nhạc thịnh soạn, đa sắc màu, nơi khán giả yêu nhạc được sống trọn đam mê trong một "Thế giới chung nhịp đập - One World, One Beat".

Theo đó, mỗi nghệ sĩ tham gia sẽ có mini concert độc lập dài 45 phút trên sân khấu, với sự hỗ trợ của ban nhạc sống. Chương trình năm nay đặc biệt ấn tượng khi hội tụ những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc trong nước và quốc tế, trong đó có “Nữ hoàng V-Pop” Mỹ Tâm, ngôi sao quốc tế Henry Lau, rapper tài năng HIEUTHUHAI.

Tại HOZO Super Fest 2024, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi những bản hit đình đám được phối mới cùng những màn giao lưu đầy "lửa" của Mỹ Tâm. Đặc biệt, cô sẽ biểu diễn cùng ban nhạc Hoài Sa – những người bạn đồng hành thân thiết của cô trong nhiều năm. Đây sẽ là dịp để khán giả thưởng thức những màn trình diễn live đầy cảm xúc, chân thành và gần gũi “đúng chất" Mỹ Tâm.

Ngôi sao quốc tế Henry Lau, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior-M, cũng sẽ mang đến HOZO Super Fest 2024 những màn trình diễn đầy cảm xúc. Giọng hát live đầy nội lực, những bản phối acoustic độc đáo và những bước nhảy điêu luyện của Henry Lau hứa hẹn để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.

Trong khi đó, "Anh trai" HIEUTHUHAI sẽ gặp lại khán giả tại HOZO Super Fest với những sản phẩm mới nhất. Đây cũng là dịp để chàng rapper điển trai kết nối và giao lưu cùng người hâm mộ qua các tiết mục biểu diễn live.

Bên cạnh đó, HOZO Super Fest 2024 còn quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" như Thịnh Suy, Hoàng Dũng, Vũ Thanh Vân... cùng các nhóm nhạc quốc tế: Psychic Fever (Nhật Bản), Nfamady (Wales), The Big Day (Scotland), Greta (Đan Mạch), A Train (Hàn Quốc)… Ngoài ra, đêm nhạc Rock Marathon by HOZO sẽ diễn ra vào ngày 15/12, với sự góp mặt của các ban nhạc huyền thoại như Bức Tường, Ngũ Cung, Mủn Gỗ, Chillies... cùng các ban nhạc Hàn Quốc: Can't Be Blue và Simile Land.