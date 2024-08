Negav tiết lộ một người anh đang "bất ổn", liệu có phải là Isaac?

HHT - Mới đây, trên nền tảng Threads, rapper Negav vừa đăng tải dòng tâm thư dài gửi đến 1 người anh "giấu tên" đang gặp một "cú shock" lớn trong thời gian gần đây.

Sau ngày đóng máy chương trình Anh Trai "Say Hi", trên tài khoản Threads,Negav bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài gửi đến một người anh thân thiết. Những lời tâm sự, gửi gắm của Negav nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều khán giả đồng cảm, rơi vào trạng thái cực "suy", để lại lời an ủi, động viên dành cho Negav cũng như người được nhắc đến.

Negav bộc bạch: "Em đã đồng hành cùng anh một khoảng thời gian cũng không biết là lâu không… nhưng chắc đủ lâu để hiểu được những gì đang diễn ra đằng sau những nụ cười, những màn trình diễn bùng nổ và những phút giao lưu vui vẻ, tích cực của anh. Anh là người luôn lắng nghe, chia sẻ và cho em những lời khuyên khi em đã ở những điểm tận cùng của nỗi buồn.

Vậy mà dạo gần đây, em thật sự rất buồn và thương anh vì em không còn nhìn ra anh nữa sau những ngày tháng anh bị rất nhiều người hiểu lầm và toxic lên anh. Bây giờ anh luôn tự ti, dè chừng và không còn sự vô tư trong những lời nói, hành động của anh nữa. Kể cả khuôn mặt cũng không còn sức sống gì cả. Em và anh em đều rất lo cho anh..."

Em út tổ đội GERDNANG cảm thấy bất lực khi "không thể khuyên anh hay nói gì được anh". Bên cạnh đó, nam rapper cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đau lòng này là vì người anh thân thiết thường xuyên đọc những bình luận có nội dung chê bai, bài đăng tranh cãi về sự xuất hiện của anh trong thời gian gần đây.

Qua lời kể từ Negav, nhiều ý kiến cho rằng "người mà Negav rất thương" là ca sĩ Isaac. Bởi vào năm 2023, Negav và Isaac kết thân khi cùng tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Tại đây, Negav được đàn anh quan tâm, giúp đỡ, Isaac thường xuyên hỏi thăm Negav, "quăng miếng" để em út có thể cởi mở, chia sẻ nhiều hơn về bản thân.

Từ tháng 4 năm nay, khi gặp lại tại Anh Trai "Say Hi", Negav và Isaac tiếp tục trở thành "cặp bài trùng", liên tục chiếm spotlight trên mạng xã hội với 7749 "tiểu phẩm" couple hài hước. Cả hai còn nhiều lần về chung team và làm việc ăn ý cùng nhau.

Tuy nhiên, dạo gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads, cư dân mạng liên tục bàn tán, tranh cãi về sự thể hiện của Isaac tại chương trình. Đỉnh điểm là sau tập 6, Isaac nhận về nhiều chỉ trích vì có những phát ngôn thiếu tinh tế. Cũng từ đó, cựu thành viên 365daband bắt đầu trầm tính, thậm chí trong live stage 4 mới đây, nam ca sĩ kiệm lời hơn, không còn đưa ra nhiều ý kiến như trước.

Ngoài ra, một tài khoản Threads - giới thiệu là khán giả tham gia cổ vũ các "anh trai" trình diễn live stage 5 - cho biết Isaac đã nghẹn ngào khi được Trấn Thành hỏi bao lâu rồi chưa được vô tư, hồn nhiên.