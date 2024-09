Negav vào vai con trai diễn viên Lê Giang, tham gia phim Tết của Trấn Thành?

HHT - Một số netizen đặt nghi vấn Negav sẽ góp mặt trong phim điện ảnh chiếu Tết của Trấn Thành sau khi "soi" một chi tiết trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi".

Trên mạng xã hội Threads, một tài khoản người dùng đăng dòng chia sẻ với nội dung: "Tin đồn: Negav sẽ đảm nhận vai diễn con trai của NSND Hồng Vân trong bộ trong phim điện ảnh "Bộ Tứ Báo Thủ" của đạo diễn Trấn Thành, ra mắt trong dịp Tết 2025". Thêm vào đó, dạo gần đây Trấn Thành và Negav thường xuyên tương tác, nam MC còn share MV mới của đàn em lên trang cá nhân.

Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 40K lượt xem và nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Trong đó, một số tài khoản còn bổ sung thêm chi tiết vừa "soi" được trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi": "Mình nghĩ Negav có khả năng vào vai 1 trong 4 "báo thủ" trong phim mới của Trấn Thành. Hôm trực tiếp Anh Trai "Say Hi" Trấn Thành giới thiệu Lê Giang và Negav là mẹ con ngay trên sóng, mà cô Hồng Vân cũng nhận là fan của Negav"...

Cùng với đó, trong đoạn clip trò chuyện của Trấn Thành và NSND Hồng Vân trong ngày giỗ tổ Nghề vừa qua, trong lúc được Hồng Vân hỏi thăm, Trấn Thành trả lời: "Còn chờ má Negav". Dân tình cho rằng Trấn Thành đang nhắc đến Lê Giang vì nữ nghệ sĩ đến sau.

Trên mạng xã hội, NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Lê Giang thường xuyên nhắc đến Negav, thậm chí Lê Giang còn quay clip bắt trend ca khúc mới của "con trai". Do đó, dù không rõ ai trong số hai nữ nghệ sĩ sẽ bắt tay cùng Trấn Thành trong Bộ Tứ Báo Thủ nhưng cư dân mạng cho rằng Negav khả năng cao đã đậu casting.

Trước đó, trong vòng thi Bán kết Anh Trai "Say Hi" khi chung cùng team HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Isaac, Pháp Kiều, "Út Khờ" Negav đã bị các thành viên phàn nàn vì lo đóng MV, casting phim mà bỏ bê bài hát nhóm. Tuy nhiên, sau đó mọi người lại nói đó chỉ là "tiểu phẩm", giọng rap Mình Anh Thôi chia sẻ vì bận công việc cá nhân nên phải tăng tốc, làm đến 4 giờ sáng để hoàn thành hai ca khúc WALK và Kim Phút Kim Giờ.