HHT - Netizen cảm thán sự thành công của show Anh Trai "Say Hi" khiến tâm trí nhiều teen lúc này chỉ toàn là giai điệu bắt tai từ những bài hit trong chương trình.

HHT - Tại Anh Trai "Say Hi", Dương Domic duy trì phong độ khá tốt. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm "then chốt", anh chàng đã làm mất đi thiện cảm trong mắt khán giả.