Ngày hội thể thao trường THCS Tây Sơn vui hết cỡ, tween "đổi màu huy chương"

HHT - Sau 2 tuần nhộn nhịp với vòng loại, thầy cô và học sinh trường THCS Tây Sơn (Hà Nội) bước vào trận Chung kết của Ngày hội thể thao. Chủ nhân của những tấm huy chương và 4 chiếc cúp đã được gọi tên.

Ngày 14/1, các bạn học sinh của THCS Tây Sơn trở lại Sân vận động Bách Khoa để bước vào trận tranh tài cuối cùng của "Ngày hội thể thao" lần thứ 4 - năm 2024. Dù trời Hà Nội khá lạnh nhưng thầy cô vẫn có mặt tại sân từ sáng sớm để làm công tác chuẩn bị.

Bốn đội bóng của khối lớp 7 và 8 bước vào thi đấu trước, kế đó là lớp 6 và 9. Đội y tế luôn túc trực ở sân để kịp hỗ trợ các "cầu thủ nhí". Đội cổ động viên mang cả trống, căng banner suốt trận để khích lệ tinh thần của đội nhà. Càng là "anh lớn" thì kỹ năng chơi càng điêu luyện. Gần như không đội nào ghi được bàn ngay từ hiệp 1 mà phải qua hiệp 2.

Lớp 6A4 giành chiến thắng tuyệt đối trước lớp 6A1. Đội bóng lớp 9A4 và 9A5 lại có màn tranh đua nghẹt thở tới từng giây cuối cùng, phải bước vào loạt đá penalty để tìm cho ngôi vương.

Sau khi 4 trận đá bóng kết thúc là vòng Chung kết trò kéo co và ai nhanh ai khéo. Thi kéo co diễn ra khá nhanh gọn khi có những đội chiến thắng áp đảo mà không cần tới hiệp 3. Với trò ai nhanh ai khéo, các thầy cô trong tổ trọng tài liên tục nhắc nhở các đội về kỹ thuật chơi để tránh vi phạm luật. Một vài lượt đấu đã phải tiến hành lại do cả hai đội đều phạm quy như dùng tay giữ bóng hay kéo căng áo để bóng không rơi.

Mỗi đội gồm 10 người (5 nam, 5 nữ) giữ bóng bằng ngực, nối thành một hàng dài di chuyển về vạch đích. Đội nào làm rơi bóng giữa đường phải dừng lại nhặt bóng, xếp lại đội hình mới được di chuyển tiếp. Không ít đội lỡ mất thời cơ về đích vì để rơi bóng vào phút cuối.

Sau khi các đội hoàn thành thi đấu thì lễ bế mạc cũng bắt đầu. Hai tiết mục nhảy cổ động đã khuấy động bầu không khí thêm nóng. Các bạn học sinh "quẩy theo" nhiệt tình dù vừa thấm mệt sau khi thi đấu.

Hiệu trưởng nhà trường - nhà giáo Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại lễ bế mạc. Cô không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến các bạn học vui hết cỡ, hưởng ứng "Ngày hội thể thao" lần thứ 4. Cô hy vọng tinh thần này sẽ được nối tiếp trong các mùa sau, tiếp thêm động lực khi trở lại với việc học.

Nối tiếp và cũng khép lại bế mạc là phần trao huy chương cho các đội chiến thắng. Ấn tượng nhất phải kể tới màn nâng cúp của 4 nhà vô địch bóng đá ở cuối chương trình. Lớp 7A1 thành công đổi màu huy chương khi năm ngoái giành giải Bạc, năm nay đã giật huy chương Vàng.

Lớp 8A2 đang là "kỷ lục gia" của "Ngày hội thể thao" trường THCS Tây Sơn khi 3 năm liên tiếp nâng cúp vô địch đá bóng. Nếu đương kim vô địch tự tin sẽ giữ chuỗi ở năm sắp tới, thì các lớp "đối thủ" quyết tâm sẽ phá streak của 8A2.

Hai tuần của "Ngày hội thể thao" lần thứ 4 trường THCS Tây Sơn đã khép lại với niềm vui và có cả nước mắt tiếc nuối. Nhưng điểm sáng vẫn là tinh thần fair-play, thắng không kiêu, bại không nản của các bạn học sinh. Thậm chí, trên sân đấu kèn cựa nhau từng chút nhưng chỉ cần tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, các "đối thủ" đã quay ra chuyện trò cùng nhau rôm rả.