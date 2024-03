Ngày nào nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc, Hà Nội nóng 45 độ C vào hôm nào?

HHT - Nắng nóng đang diễn ra trên cả nước ta và miền Bắc là vùng có nhiều tỉnh thành đạt tới nhiệt độ cao nhất. Vậy ngày nào trong tuần này nắng nóng sẽ đạt tới đỉnh điểm? Tại thủ đô Hà Nội sẽ có mức nhiệt độ trong ngày đạt 43 - 45oC vào những hôm nào?

Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và phần lớn miền Trung nước ta đã bắt đầu vào cuối tuần vừa rồi và vẫn tiếp diễn trong tuần này, có phần gay gắt hơn. Hầu như toàn miền có nắng từ khá sớm trong ngày, đến khoảng 9h sáng, nhiệt độ đã lên tới 30oC hoặc hơn.

Chiều ngày thứ Hai, 1/4, nhiệt độ gần như toàn miền Bắc và miền Trung đều lên rất cao, trong đó nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội là cao nhất, lên tới 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Thời tiết ở các tỉnh thành lân cận cũng rất nóng: Thái Nguyên và Yên Bái 42oC, Việt Trì 44oC, Hòa Bình 41oC… Ở nhiều tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế…, nhiệt độ đều lên mức 40 - 43oC.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này duy trì trong vài ngày tới và ngày nóng đỉnh điểm là thứ Ba và thứ Tư (2/4 và 3/4). Chiều thứ Ba, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Việt Trì đồng loạt lên mức 44 - 45oC, một số tỉnh thành miền Trung như đề cập ở trên sẽ đạt mức 42 - 43oC. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Tư cũng sẽ tương tự. Sau đó, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm dần (giảm nhẹ), tuy nhiên vẫn rất nóng.

Thủ đô Hà Nội sẽ duy trì mức nhiệt độ buổi chiều cao trên 40oC đến hết thứ Năm (4/4), những ngày sau đó mới giảm dần xuống dưới ngưỡng 40oC.

Trong đợt nắng nóng này, người dân cần có trang phục che chắn nắng, uống nước đều đặn, nếu có thể thì tránh ra ngoài trời nhiều, đề phòng sốc nhiệt. Dự báo đến cuối tuần, đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới kết thúc, thời tiết thay đổi, nhiệt độ sẽ giảm khá nhiều.