Ngô Thanh Vân trở lại màn ảnh quốc tế với vai hành động nặng ký trong "The Old Guard 2"

HHT - Một bản tình ca buồn giữa những ánh hoàng hôn miền viễn Tây, "On Swift Horses" khắc họa mối quan hệ tay ba rối rắm giữa khát khao tự do, tình yêu bị cấm đoán và bản ngã cá nhân trong bối cảnh nước Mỹ thập niên 50.

HHT - Trailer chính thức của "The Fantastic Four: First Steps" xuất hiện đã mở ra chương đầu tiên đầy tham vọng của gia đình siêu anh hùng đầu tiên trong MCU.

HHT - Sau thời gian dài không có động tĩnh gì, mùa 2 của bộ phim zombie học đường “Ngôi Trường Xác Sống” (All Of Us Are Dead) cũng đã rục rịch “cử động” những bước đầu tiên.