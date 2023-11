Ngoài The Hunger Games hay Squid Game, còn những phim sinh tồn nào đáng xem?

HHT - Chẳng phải chờ đến khi "Squid Game" bùng nổ thì dòng phim sinh tồn mới thu hút khán giả. Mà từ trước đó nhiều năm, thể loại này đã rất ăn khách, đến mức series "The Hunger Games" chuẩn bị tái xuất với một diện mạo mới.

Battle Royale

Được xem là “tượng đài” dòng phim đấu tranh sinh tồn của màn ảnh thế giới, Battle Royale được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh tương lai khi Nhật Bản mỗi năm sẽ chọn ra 1 lớp trung học tham gia trận chiến sinh tồn nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên.

Lớp học của nam chính Nanahara Shuya bất ngờ được chọn, dẫn đến hàng loạt cuộc đấu đẫm máu và đáng sợ cho đến khi chỉ còn 1 học sinh sống sót. Battle Royale thành công vang dội về doanh thu gấp gần 8 lần so với kinh phí. Đây cũng là khởi nguyên của cả dòng phim sinh tồn về sau.

As the Gods Will

Nhật Bản tiếp tục cho thấy vị thế dẫn đầu của mình ở thể loại sinh tồn với As the Gods Will. Bộ phim lấy bối cảnh trường học, khi mỗi lớp bỗng dưng vướng vào trò chơi Daruma chết chóc để chọn ra người sống sót sau cùng.

Dần dần, cuộc chiến giữa những học sinh còn lại bắt đầu cam go hơn, với mục đích sau cùng là tìm ra người dẫn đầu nhân loại. Điều đặc biệt là As the Gods Will lấy cảm hứng từ những trò chơi dân gian quen thuộc của Nhật Bản, biến chúng trở thành đấu trường chết chóc.

Alice in Borderland

Là một trong những series đầu tiên đánh dấu cú bắt tay của ông lớn Netflix và điện ảnh Nhật Bản, Alice in Borderland lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng giống với Tokyo, nơi những người chơi phải trải qua những thử thách để có thêm “visa” gia hạn sống. Ngay khi họ thua cuộc trong một trò chơi, cuộc đời của họ cũng sẽ kết thúc. Phim có sự tham gia của hai gương mặt nổi tiếng Yamazaki Kento và Tsuchiya Tao, tạo ra cơn sốt lớn và nhận được đánh giá cao từ giới phê bình.

Squid Game

Nhắc tới dòng phim sinh tồn, khán giả không thể bỏ qua “siêu hit” của Hàn Quốc Squid Game, bộ phim đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, tạo ra hàng loạt biểu tượng mới trong văn hóa đại chúng. Phim xoay quanh 1 đấu trường với 456 con người tranh giành phần thưởng trị giá 45.6 tỷ won.

Các người chơi sẽ tham gia những trò chơi thiếu nhi dân gian quen thuộc của Hàn Quốc, chỉ khác là nếu thua, họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Độ nổi tiếng của Squid Game ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu với hàng loạt kỷ lục được thiết lập, độ thảo luận đáng kinh ngạc trên mạng xã hội, cũng như giúp các diễn viên chính như Lee Jung Jae hay Lee Ho Jung giành giải thưởng SAG danh giá.

The Hunger Games

Được lấy cảm hứng từ bộ truyện của Suzanne Collins, The Hunger Games lấy bối cảnh tại đất nước độc tài Panem, nơi mà thủ đô Capitol phồn vinh, nắm quyền cai trị 12 quận nghèo khó còn lại. Để ra lời trừng trị sau 1 cuộc nổi dậy, Capitol tổ chức Đấu trường sinh tử, tại đó mỗi quận phải cử ra 1 nam 1 nữ trẻ tuổi tham gia tàn sát nhau, cho đến khi chỉ còn 1 đại diện sống sót. Nữ chính Katniss là người đã xung phong thay em gái, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử, cùng hy vọng lật đổ Capitol như những phần phim đã công chiếu.

Sắp tới, thương hiệu này sẽ quay trở lại với phần phim tiền truyện The Ballad of Songbirds and Snakes, với nội dung xoáy sâu vào cuộc đời của Coriolanus Snow - lãnh đạo Panem tương lai. Điều gì đã khiến Snow trở thành kẻ độc tài tàn ác với khát khao quyền lực vượt qua mọi ranh giới về đạo đức? Phần tiền truyện sẽ đem đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ về nhân vật này, đồng thời vẫn giữ nguyên tính chất “sinh tồn” gay cấn khi đưa khán giả đến với Đấu trường sinh tử lần thứ 10 - nơi Snow là một trong các cố vấn.