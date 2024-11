"Người đặc biệt" hỗ trợ Á hậu Bùi Khánh Linh đi thi Miss Intercontinental 2024

HHT - Trước thềm tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2024 (Miss Intercontinental) tại Ai Cập, Á hậu Bùi Khánh Linh có "người đặc biệt" di chuyển từ xa về cổ vũ tinh thần.

Á hậu Bùi Khánh Linh trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) lần thứ 52. Hành trình chinh chiến của nàng hậu sinh năm 2002 sẽ bắt đầu từ ngày 20/11 tại Ai Cập. Đêm Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 6/12.

Bùi Khánh Linh sẽ ra sân bay khởi hành sang Ai Cập vào chiều tối 17/11. Đáng chú ý, Cheon Minuk - mỹ nam show Đảo Thiên Đường đồng hành với nàng hậu trong các hoạt động chuẩn bị hành lý.

Hai người chơi Đảo Thiên Đường chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, khiến người hâm mộ vui mừng. Nàng hậu cập nhật hình ảnh của "nhà trai" đang hỗ trợ cô lên Story Instagram cùng chú thích "người tốt".

Trong khi đó, Minuk gửi tin nhắn bằng tiếng Việt trên kênh broadcast: "Sorry to not to live hôm nay (Xin lỗi vì không thể phát trực tiếp vào hôm nay). Hôm nay là ngày trước chuyến đi quan trọng của ai đó, vì vậy tôi đang giúp đỡ họ trong công việc. Tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ bạn. Tôi yêu bạn."

Minuk và Bùi Khánh Linh là cặp đôi được nhiều khán giả "đẩy thuyền" sau khi cùng ghi danh và ghép đôi thành công tại Đảo Thiên Đường. Xuyên suốt các diễn biến tại show hẹn hò, hai người chơi được khen ngợi bởi tư duy hiện đại, tích cực trong các quan điểm tình yêu.

Ở tập cuối, Bùi Khánh Linh trải lòng về một số hạn chế trong đời tư khi theo đuổi công việc hiện tại. Minuk bày tỏ sự cảm thông, động viên tới nàng hậu: “Tại sao em lại muốn trở thành một nữ hoàng sắc đẹp, con đường ấy thật khó khăn. Để có thể thay đổi cuộc sống và làm mọi thứ mình muốn chăng! Vì thế, anh muốn em đứng trên đỉnh vinh quang. Đừng lo lắng! Vì vậy, em hãy tập trung và tiến về phía trước.”

Hậu show hẹn hò, Minuk chứng minh lời nói của mình trong tập cuối. Anh chàng sang Việt Nam ủng hộ các sự kiện quan trọng của nàng hậu. Ngày 3/8, Cheon Minuk có mặt tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cổ vũ Bùi Khánh Linh trong màn final walk kết thúc nhiệm kỳ Á hậu 1. Ngày 8/10/2024, Minuk cùng dàn cast Đảo Thiên Đường tham dự sự kiện trao sash Miss Intercontinental Vietnam 2024 cho Á hậu Bùi Khánh Linh.