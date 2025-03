Người dân đổ về tòa nhà "Hàm cá mập" check-in, Công an Hà Nội khuyến cáo an toàn

HHT - Trước thông tin tòa nhà "Hàm cá mập" sắp bị phá dỡ, những ngày qua nhiều người dân đã đổ về khu vực này để tranh thủ check-in nhằm lưu lại kỷ niệm.

Lâu nay, tòa nhà "Hàm cá mập" đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích chụp ảnh và ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, nằm ngay cạnh khu vực hồ Hoàn Kiếm (đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công trình này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế lạ mắt mà còn bởi vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Trước thông tin TP Hà Nội sẽ tiến hành dỡ bỏ tòa nhà, nhiều người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đã lên kế hoạch ghé thăm "Hàm cá mập" để check-in với tòa nhà, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi công trình này chính thức bị dỡ bỏ.

Trước tình hình này, Công an TP Hà Nội mới đây đưa ra khuyến cáo: Việc tập trung đông người dưới lòng đường, dừng đỗ phương tiện sai quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, du khách không dừng, đỗ xe, tập trung đông người dưới lòng đường, vỉa hè khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Việc dừng xe, tụ tập đông người không đúng nơi quy định không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn ảnh hưởng đến giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Người dân khi tham quan, chụp ảnh tại khu vực này cần tuân thủ quy định, tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không dừng, đỗ xe trái quy định, không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Người dân khi có nhu cầu tham quan, chụp ảnh có thể sắp xếp vào dịp cuối tuần, khi phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực trung tâm.