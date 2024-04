"Người tình màn ảnh" của Kim Soo Hyun: Seo Ye Ji hay Kim Ji Won sành điệu hơn?

HHT - Jun Ji Hyun, Seo Ye Ji và Kim Ji Won được các fan phim Hàn bình chọn là "những người vợ khó chiều nhất" của Kim Soo Hyun trên màn ảnh. Loạt mỹ nhân tài sắc ghi điểm trong các dự án phim đình đám It’s Okay To Not Be Okay, Queen of Tears, My Love From The Star nhờ gu thời trang thời thượng.