Nhà "Cừu" bức xúc vì Captain tiếp tục có quá ít tiết mục trong concert Anh Trai "Say Hi"

HHT - Số lượng tiết mục của Captain Boy biểu diễn trong các đêm concert Anh Trai "Say Hi" luôn là đề tài tranh cãi. Trong đêm diễn thứ 4 tại Hà Nội, Cừu Có Cánh - fandom của Captain - tiếp tục tỏ ra bất bình khi idol chỉ diễn 2 bài nhóm.

Nhiều khán giả đang bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội (MXH) khi đến hết đêm diễn thứ 4 của concert Anh Trai "Say Hi", Captain Boy vẫn chỉ được lên sân khấu rất ít so với các anh trai khác cùng lọt Top 16. Trong D-3, ngoài các tiết mục Liên quân và tập thể 30 anh trai, Captain Boy tham gia diễn You và Chân Thành. Sang D-4, Captain Boy lại chỉ diễn Chân Thành mà không có You, là tiết mục bài nhóm duy nhất mà anh trình bày.

Việc Captain Boy diễn quá ít tại concert Anh Trai "Say Hi" đã bị phàn nàn từ D-1 và D-2 ở TP.HCM. Nhiều người hâm mộ hy vọng tình trạng này sẽ được cải thiện trong khuôn khổ concert tại Hà Nội. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng Captain Boy vẫn bị "ngó lơ", không có nhiều tiết mục trình diễn so với các anh trai khác.

Trong khi đó, Captain Boy góp mặt trong nhiều màn trình diễn đạt hạng cao trên top trending YouTube, như Chân Thành (hạng 2), You (hạng 2)... Điều đáng nói là trong 4 tiết mục đêm Chung kết, trong khi Sao Hạng A, Tình Đầu Quá Chén và Ngạo Nghễ đều được diễn thì Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay có Captain Boy tham gia không được diễn.

Trước đó khi tham gia Anh Trai "Say Hi", Captain Boy là một trong những nhân tố trẻ toàn năng, có thể hát, rap, viết nhạc và trình diễn. Nam ca sĩ sinh năm 2003 trải qua nhiều thăng trầm thứ hạng và sau cùng góp mặt trong vòng Chung kết của chương trình, dù rằng không chiến thắng chung cuộc. Chính vì vậy, việc một ứng cử viên Chung kết lại không được đối xử công bằng, thỏa đáng bởi BTC khiến khán giả phiền lòng.

Mặt khác, Captain Boy dường như vẫn được phía VieON tạo điều kiện tỏa sáng. Trong các vòng Rap Việt mùa 4 vừa qua, Captain Boy liên tục xuất hiện, ghi dấu ấn với màn "rap diss" HLV B Ray và hợp tác với Gill trong bài thi Chờ Một Người ở vòng Chung kết. Hiện tại sau khi chuỗi 4 đêm diễn concert Anh Trai "Say Hi" khép lại, khán giả mong chờ sự trở lại mạnh mẽ của Captain Boy trong tương lai.