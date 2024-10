Nhan sắc nàng hậu đang được yêu thích nhất ở Miss Grand International 2024

HHT - Ngắm nhan sắc và khí chất của nàng hậu này, ai cũng phải thừa nhận cô chính là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2024.

Bên cạnh những hoạt động sôi nổi của các thí sinh Miss Grand International 2024, khán giả quan tâm đến cuộc thi này cũng đang tích cực bỏ phiếu cho nàng hậu mình yêu thích nhất ở vòng thi bình chọn Miss Popular Vote. Hiện giờ, Miss Grand Myanmar vẫn đang giữ vững ngôi đầu bảng.

Ở những ngày đầu tiên mở cổng, đại diện của Myanmar chiếm tới 64% số phiếu bầu còn hiện giờ, tỷ lệ phiếu dành cho cô giảm xuống 59%, vẫn là con số cao áp đảo so với những cái tên còn lại trong Top 10. Những vị trí còn lại xếp sau Miss Grand Myanmar đã có một số thay đổi, như đại diện Việt Nam đang xếp hạng 6 với 3% phiếu bầu còn trước đó chưa có tên trong Top 10.

Nhìn vào số phiếu bầu cho Miss Grand Myanmar, có thể thấy khán giả cũng xem cô là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu năm nay. Myanmar chưa lần nào đăng quang ở Miss Grand International, thành tích tốt nhất của quốc gia này là ngôi vị Á hậu 1 của mùa thi năm ngoái. Vì thế, dân mạng Myanmar đang kỳ vọng rất nhiều vào Thae Su Nyein.

Cô đăng quang Miss Grand Myanmar từ cuối năm 2023 nên đã có hẳn một năm để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp này. Trong gần 10 ngày tham gia Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein biến đổi hình ảnh liên tục tùy theo các hoạt động. Khi thì đằm thắm trong trang phục truyền thống Thái Lan, lúc thì đầy sắc sảo bí ẩn khi dự tiệc tối, còn ở phần thi ca hát lại nhìn sôi động như một ca sĩ thứ thiệt.

Lợi thế của Miss Grand Myanmar 2024 là gương mặt đẹp sắc sảo với đôi mắt to, hợp với nhiều style trang điểm khác nhau. Nàng hậu cũng trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với tuổi 17 của mình. Khi đứng cạnh các đối thủ, nhìn Thae Su Nyein không hề bị non nớt hay lép vế, trái lại cô rất tự tin vào bản thân.