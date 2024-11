Nhóm 365 tái ngộ: Các thành viên giờ ra sao, phải chăng đây là tín hiệu trở lại?

HHT - Nhóm 365 vừa có buổi hội ngộ 4 thành viên sau gần một thập kỷ tan rã, khiến khán giả kỳ vọng vào những dự án chung sắp tới.

Đã gần một thập kỷ kể từ ngày tan rã, cái tên 365daband bỗng trở thành tâm điểm khi các thành viên có động thái gây chú ý. Vào ngày 13/11, loạt ảnh hội ngộ của nhóm 365 được đăng tải trên trang cá nhân của các thành viên, ghi lại khoảnh khắc họp mặt thân mật tại nhà trưởng nhóm Isaac.

Nam ca sĩ Isaac đăng tải hình ảnh điểm danh đủ 4 thành viên cùng dòng trạng thái tếu táo: “Không có thân”. Vốn đang có lịch trình cá nhân bận rộn, việc cả 4 người dành thời gian để tề tựu đầy đủ cùng nhau không chỉ dập tắt tin đồn "nghỉ chơi từ lâu" mà còn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò: Liệu đây có phải là tín hiệu cho một màn comeback đã được chờ đợi bao lâu nay?

Tuy nhiên, Will tiết lộ rằng cả nhóm chỉ đang “rủ nhau quay reaction” chứ không úp mở gì thêm. Thông tin này khiến fan đoán rằng đây là buổi hội ngộ để chúc mừng ca khúc mới của Will. Vào ngày 18/11 tới đây, ca khúc Còn Nhớ Là Còn Thương - một sản phẩm hợp tác giữa Will và rapper Seachains sẽ trình làng.

Kể từ sau khi nhóm chính thức tan rã, các thành viên 365daband đã tách ra hoạt động cá nhân và gặt hái được nhiều thành công nhất định. Đặc biệt thời gian gần đây, ba trong số 4 thành viên đã góp mặt ở hai show truyền hình nổi tiếng là Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong khi Isaac ghi dấu ấn khi bước vào Top 5 của "Say Hi" thì Jun Phạm và S.T cũng không kém cạnh khi thành công gia nhập “gia tộc Anh Tài”.

Khác với những người anh em còn lại, Will có phần trầm lắng và kín tiếng hơn. Tuy nhiên, mới đây, anh đã quyết định tái xuất với MV Còn Nhớ Là Còn Thương thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, fan đang kỳ vọng ca khúc này sẽ giúp anh lấy lại đà để tiếp tục hoạt động âm nhạc sôi nổi hơn.

365daband từng là nhóm nhạc biểu tượng của làng nhạc Việt và được kỳ vọng sẽ trở thành nhóm nhạc vươn tầm quốc tế. Ra mắt lần đầu tiên với đội hình gồm 5 thành viên: Isaac, Tronie, S.T Sơn Thạch, Will, và Jun Phạm, nhưng sau đó nhóm chỉ còn lại 4 người. Trong suốt 10 năm hoạt động, 365daband đã chinh phục công chúng với hàng loạt ca khúc hit. Tuy nhiên vào năm 2016, nhóm bất ngờ tuyên bố tan rã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.