Nhóm nhạc Say Hi chưa ra mắt đã có loạt thuyết âm mưu: Đáng lẽ Negav thay thế 1 thành viên?

HHT - Thông báo ra mắt nhóm dự án MOPIUS gồm 4 nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai "Say Hi": Quang Hùng MasterD, JSOL, Dương Domic và HURRYKNG "châm ngòi" cho hàng loạt thuyết âm mưu ra đời.

MOPIUS không phải nhóm duy nhất?

Việc MOPIUS là nhóm nhạc đầu tiên được công khai giới thiệu từ Anh Trai "Say Hi", có lịch ra mắt sản phẩm debut, fanpage, kênh YouTube... trước cả Best5 - đội hình gồm 5 "anh trai" giành chiến thắng đêm Chung kết tạo nên nhiều tranh luận và suy đoán.

Không ít khán giả cho rằng sẽ còn có nhiều nhóm dự án tiếp tục được phía ê kíp Anh Trai "Say Hi" ra mắt chứ không chỉ dừng lại ở MOPIUS hay Best5. Ngay trong đêm MOPIUS được công bố, một số "anh trai" như Nicky, Ali Hoàng Dương, Hải Dăng Doo... đã đăng đàn kêu gọi lập nhóm riêng, khiến cư dân mạng thấy hài hước nhưng cũng mong đợi "thuyết âm mưu" này thành sự thật.

Mặc dù vậy, rất khó để phía Anh Trai "Say Hi" ra mắt nhiều nhóm dự án trong thời gian tới. Bởi lẽ, chi phí và nguồn lực để vận hành, quản lý các nhóm này sẽ rất lớn, chưa kể phải cân bằng với lịch trình riêng của mỗi thành viên. Anh Trai "Say Hi" có thể tập trung quản lý 1-2 nhóm dự án, nhưng con số nhiều hơn dường như không hề khả thi, trừ khi đó là dự án từ công ty chủ quản riêng của các anh trai và không liên quan đến chương trình.

Các thành viên Best5 sẽ dẫn dắt từng nhóm dự án?

Một "thuyết âm mưu" thú vị khác mà khán giả đang lan truyền đó là cách hoạt động của Best5. Bởi lẽ ngay từ đầu, ai cũng mong đợi Best5 sẽ được ưu tiên ra mắt đầu tiên. Tuy vậy, thông tin về MOPIUS khiến người hâm mộ hy vọng rằng đây chính là bước đầu của Best5, khi trong nhóm này có sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD - một trong 5 cái tên chiến thắng tại đêm Chung kết.

Từ chi tiết này, khán giả cho rằng có khả năng mỗi thành viên Best5 sẽ tham gia, thậm chí dẫn dắt một nhóm dự án, tương tự như Quang Hùng MasterD với MOPIUS. Trong tương lai, có lẽ cả HIEUTHUHAI, Rhyder, Đức Phúc và Isaac cũng sẽ tham gia các nhóm khác, với đội hình và số lượng thành viên không nhất thiết giống với MOPIUS.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở "thuyết âm mưu" đầu tiên, việc vận hành nhiều nhóm dự án mà các thành viên lại thuộc các công ty quản lý khác nhau là khó khả thi.

MOPIUS lẽ ra đã có Negav?

Giả thiết này dựa trên một video hậu trường Concert ATSH D-1 được chính VieOn tung ra. Trong video đang gây sốt trên Threads, Dương Domic, Quang Hùng MasterD và Negav đứng trước ống kính và "quăng miếng". Lúc này, Quang Hùng MasterD nói đội hình còn thiếu một người, và lập tức cả ba tìm kiếm và chỉ sang JSOL đang đứng đằng sau.

Đoạn video này làm dấy lên nghi ngờ về việc đội hình ban đầu của MOPIUS thực chất gồm Quang Hùng MasterD, JSOL, Dương Domic và Negav. Thế nhưng do vướng phải nhiều ồn ào thời gian qua, Negav đã tạm dừng hoạt động và được thay thế bởi người anh em GERDNANG là HURRYKNG, tạo nên đội hình chính thức như hiện tại. "Thuyết âm mưu" này khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng khi HURRYKNG có thêm cơ hội để tỏa sáng cùng các anh em của mình trong chương trình.