Những câu chuyện dễ thương chỉ có tại Metro: Cùng lan tỏa năng lượng tích cực

HHT - Tuyến Metro số 1 đang dần vươn lên trở thành một trong những phương tiện di chuyển công cộng có chất lượng hàng đầu tại TP.HCM. Bên cạnh trang thiết bị hiện đại thì trải nghiệm người dùng cũng là ưu tiên hàng đầu của Ban Quản lý Metro.

Những ngày qua, cộng đồng mạng lan tỏa những điều tích cực về tuyến Metro số 1 (TP.HCM) như phần chữ nổi được bố trí tại cầu thang bộ, thang máy, bảng thông tin; khu vệ sinh riêng biệt dành cho người khuyết tật với nhiều thiết bị hỗ trợ chuyên dụng; nhà vệ sinh luôn được giữ gìn sạch sẽ, v.v... Mới đây, netizen lại tiếp tục "khám phá" ra nguồn năng lượng siêu đáng yêu của tuyến Metro số 1, đó là những nhân viên tham gia vận hành nhà ga và tàu điện.

Theo đó, hành khách di chuyển bằng metro đều có những nhận xét tích cực, thể hiện sự hài lòng về các nhân viên nhà ga và nhân viên trên tàu, những người luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách khi cần trợ giúp. Bên cạnh thái độ phục vụ đáng yêu là những câu chuyện hài hước do chính hành khách đi tàu chia sẻ.

Sự cố mất điện của tuyến Metro số 1 vào chiều 27/12/2024 đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Vì trời mưa quá lớn kèm sấm chớp, hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 được kích hoạt khiến tàu phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trước đó, một đoàn tàu cũng phải dừng tại ga Ba Son vào tối 26/12 do một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật.

Hành khách đi hai chuyến tàu trên đã chia sẻ một số "trải nghiệm" và câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên nền tảng Threads, một tài khoản chia sẻ đoạn video ngắn, "rì-viu" không khí người dân chờ khắc phục sự cố. Để trấn an hành khách, nhân viên lái tàu phát thông báo “do lỗi tín hiệu nên bây giờ tôi sẽ tiến hành lái tay tới ga tiếp theo”, câu nói này đã khiến các hành khách đi tàu ồ lên cười vui vẻ vì cách nói chuyện tự nhiên nhưng vô cùng dễ thương. Những tràng cười đã giúp xua tan bầu không khí căng thẳng khi tàu bị delay, giúp hành khách an tâm hơn.

Ngay bên dưới bài đăng, nhiều người cũng chia sẻ góc nhìn khác về "nguồn năng lượng đáng yêu" của tuyến Metro số 1:

"Tối qua tôi đi chuyến về Bến Thành, lúc đó sự cố được khắc phục xong rồi nhưng mà anh lái tàu có vẻ vẫn lo nên mỗi lần dừng tàu là loa liên tục phát: 'Tàu đã hoạt động bình thường, không có gì xảy ra hết, mọi người yên tâm.'"

"Ê tui đi tàu hôm 14/12, nghe anh lái tàu ảnh nói là 'Sự cố đã được khắc phục, giờ tôi chạy nha', nó miền Tây mà nó dễ thương gì đâu."

"Bữa bị dừng đột ngột cũng có anh nói 'Xin lỗi quý vị nhiều ạ'. Ảnh nói đi nói lại luôn á. Mọi người trong toa không ai giận nổi luôn."