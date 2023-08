Những ngành học ít người biết nhưng đầy tiềm năng tại New Zealand (Kỳ 1)

Các ngành học thuộc khối Kinh doanh - Thương mại hoặc Khoa học máy tính, Sức khỏe… đã và đang là những lựa chọn rất quen thuộc với đa số sinh viên Việt Nam. Để đón đầu tương lai, chúng ta nên tìm hiểu và dấn thân cả những ngành học khác biệt. Dưới đây là những chương trình học đầy tiềm năng ở New Zealand mà chỉ có một trường đại học đào tạo - Đại học Otago.

Được mệnh danh là ngôi trường trong mơ của các học sinh New Zealand, ĐH Otago không những “gây thương nhớ” bởi nét cổ kính của ngôi trường lâu đời nhất xứ Kiwi - được bình chọn vào Top 5 các trường đại học đẹp nhất thế giới, mà còn tạo ấn tượng bởi chất lượng giáo dục hàng đầu với thứ hạng thuộc top 1% các đại học tốt nhất toàn cầu. 95% sinh viên tốt nghiệp ĐH Otago có việc làm hoặc theo học các bậc cao hơn. Trong số gần 200 ngành học mà Otago đào tạo thì đây là 5 ngành học có thể được gọi là “độc đáo Otago” - "Uniquely Otago"!

Ngành Trắc địa (Surveying)

Trắc địa hiện là một ngành nghề kỹ thuật có tốc độ phát triển nhanh nhất và rộng khắp trên thế giới. Tại New Zealand - quốc gia đang tập trung tái thiết và phát triển cơ sở hạ tầng, Kỹ sư Trắc địa trở thành một trong những vị trí được “săn đón” hàng đầu. Được xếp vào Green List, tức danh sách thiếu hụt lao động của chính phủ New Zealand (nguồn: Immigration New Zealand), ngành Trắc địa sẽ mở rộng cánh cửa để sinh viên quốc tế gia nhập môi trường làm việc toàn cầu.

Yêu Địa lí, “chất” Hình học, kiên nhẫn và tỉ mỉ chính là đặc điểm của một Kỹ sư Trắc địa tương lai. Bởi lẽ, các sản phẩm trắc địa đóng vai trò quan trọng và cần thiết ở đa dạng lĩnh vực như: Lập bản đồ địa hình quốc gia, nghiên cứu và quy hoạch, thiết kế và thi công công trình, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, quản lý rừng, quản lý biến đổi khí hậu, quản lý giao thông, điện lực, viễn thông, thủy lợi…

Với sự “đa zi năng” về môi trường làm việc, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn theo các phân ngành khác nhau, từ phục vụ cho các công trình dân dụng như trắc địa bản đồ, trắc địa mỏ, trắc địa công trình, trắc địa biển đến giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô như viễn thám hay trắc địa cao cấp.

Ngành Khoa học Dược phẩm (Pharmaceutical Science)

Đại dịch COVID-19 cho thấy việc tìm ra vaccine và các loại thuốc điều trị mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với số đông, có lẽ ít ai biết ngoài ngành Dược sĩ thì khối ngành Dược còn có các mảng ngành Dược học khác và cơ hội nghề nghiệp cũng mở rộng. Trong đó, dù không trực tiếp đào tạo dược sĩ, nhưng ngành Khoa học Dược phẩm lại mang đến cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan rất nhiều đến dược phẩm.

Nằm trong Top 100 thế giới về đào tạo Y Dược, chương trình học của Khoa học Dược phẩm của ĐH Otago thuộc top “độc nhất vô nhị" áp dụng song song công nghệ hiện đại vào nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm dược phẩm công nghiệp cùng Rongnoa - phương thức điều trị và chăm sóc cổ truyền của người Maori bản địa. Cùng với đó, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm và y sinh như Hóa dược, Bệnh lý học, Dược động học, Dược lực học…

Tuy là ngành tương đối mới mẻ, Khoa học Dược phẩm hiện đang là lĩnh vực được các Chính phủ lẫn các doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh mẽ, mang đến cơ hội việc rộng mở và ổn định trong tương lai. Các nhà nghiên cứu dược phẩm có nhiều sự lựa chọn, bạn có thể tập trung nghiên cứu cách thức hoạt động của thuốc, kiểm định chất lượng thuốc, theo dõi tác động đến việc điều trị bệnh. Hoặc, bạn cũng có thể tham gia trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị, quản lý chất lượng, hậu cần chuỗi cung ứng dược phẩm và quản lý thử nghiệm lâm sàng.

Ngành Đổi mới Nông nghiệp (Agricultural Innovation)

Ảnh hưởng của COVID-19 đã tái khẳng định vai trò “bệ đỡ” của ngành Nông nghiệp đến nền an ninh lương thực của toàn cầu. Mặt khác, sự nóng lên của trái đất, tác động của khí thải nhà kính, sự dịch chuyển sang tiêu dùng xanh,… đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải có những phát kiến công nghệ mới để giải quyết bài toán về năng suất và phát triển bền vững. Theo báo cáo “Future of Jobs” của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tốc độ tăng trưởng việc làm ở ngành Nông nghiệp ước tính sẽ vượt qua 30%, tạo ra thêm hơn 3 triệu việc làm. Đặc biệt, công nghệ Nông nghiệp phát triển sẽ kéo theo sự đột phá trong thị trường lao động với tỷ lệ tạo việc làm lên đến 41.3%.

Được thiết kế để đào tạo các những nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình học Đổi mới Nông nghiệp tại ĐH Otago sẽ mở ra chuyến hành trình kỳ thú cho những teen yêu Sinh học. Không những cung cấp kiến thức chuyên môn về cải tiến nông nghiệp, nội dung giảng dạy còn “phủ sóng” ở nhiều lĩnh vực hiện đại như kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường với các tiết học về sức khỏe cộng đồng, bảo tồn hệ sinh thái, địa lí nhân văn…

Từ đó, sinh viên có thể tự tin trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia giám sát và phát triển kế hoạch quản lý trang trại, quản lý và điều hành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp trước những biến động thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới đói nghèo, tới an ninh lương thực và sức khỏe của loài người.

Đại học Otago là trường ĐH đầu tiên và lâu đời nhất ở New Zealand. Trường nằm trong top 1% trường ĐH tốt nhất thế giới với nhiều ngành học nằm trong top 50, 100 hoặc 150 các ĐH tốt nhất thế giới. Năm 2024, ĐH Otago cung cấp hàng trăm học bổng, trong đó có những học bổng trị giá lên đến NZ$124,200 (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho sinh viên quốc tế, kể cả du học sinh Việt Nam. Để tìm hiểu cơ hội các cơ hội học bổng tại ĐH Otago, độc giả có thể truy cập tại: https://bit.ly/Otago-Scholarships2023