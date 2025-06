Những tình tiết mới trong vụ lùm xùm Ju Haknyeon rời THE BOYZ khiến netizen dậy sóng

HHT - Những thông tin phức tạp xoay quanh scandal rời nhóm của cựu thành viên THE BOYZ Ju Haknyeon đã khiến cộng đồng mạng phải liên tục "hóng hớt". Các tình tiết đấu tố lẫn nhau giữa những người trong cuộc khiến sự việc này càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngày 18/6, cựu thành viên THE BOYZ Ju Haknyeon đăng tải một bức thư tay trên tài khoản Instagram cá nhân với mục đích xin lỗi khán giả và làm rõ những tin đồn lùm xùm xung quanh vụ nam idol gặp gỡ với một cựu diễn viên "phim người lớn" Nhật Bản - là nguyên nhân Ju Haknyeon bị buộc rời khỏi THE BOYZ.

Trong thư, Ju Haknyeon quả quyết rằng mình chỉ đơn thuần có cuộc gặp gỡ với nữ cựu diễn viên, bác bỏ những tin đồn anh có các hoạt động mua dâm trái pháp luật.

Cùng ngày hôm đó, trang tin TenAsia đã công bố một báo cáo độc quyền cáo buộc Ju Haknyeon đã tham gia vào hoạt động mại dâm, đồng thời công khai danh tính cựu diễn viên phim JAV liên quan trong sự việc là Asuka Kirara - người hiện đang là một KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội).

Vì vậy, nam nghệ sĩ đã lên tiếng một lần nữa vào ngày 20/6, phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc từ TenAsia, đồng thời công khai chỉ trích công ty One Hundred đã "xử ép" anh trong sự việc này.

Ju Haknyeon cho rằng anh chưa bao giờ có ý định rời khỏi THE BOYZ, tất cả là vì công ty One Hundred đã "thừa gió bẻ măng", lợi dụng những tin đồn ác ý để tạo cớ đuổi anh khỏi nhóm, đồng thời cũng yêu cầu Ju Haknyeon phải đền hợp đồng 2 tỷ KRW (hơn 38 tỷ VNĐ).

Đồng thời, nam idol cũng tuyên bố đã đệ đơn khiếu nại phỉ báng đối với nhà báo Choi Ji Ye của TenAsia - chủ nhân của bài viết cáo buộc Ju Haknyeon có hành vi mua dâm - theo Đạo luật Mạng lưới Thông tin và Truyền thông của Hàn Quốc.

Trước những hành vi đanh thép của Ju Haknyeon, công ty One Hundred cũng không nhân nhượng mà ngay lập tức đáp trả những luận điểm mà anh đưa ra trước đó. One Hundred đã cáo buộc Ju Haknyeon có hành vi trốn tránh trách nhiệm, cố tình "bẻ lái" dư luận bằng những tuyên bố một chiều không có căn cứ.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin đã có sự xuất hiện của một báo cáo ẩn danh đệ trình lên Đồn cảnh sát Gangnam, Seoul để yêu cầu điều tra về cáo buộc môi giới mại dâm của Ju Haknyeon. Đơn đệ trình đã được cảnh sát chấp thuận và được chuyển đến Đội điều tra tội phạm vị thành niên và phụ nữ số 4.

Những tình tiết bất lợi cho Ju Haknyeon liên tục được tung ra. Trang tin nổi tiếng Dispatch vừa đăng tải một báo cáo độc quyền nhằm bảo vệ công ty One Hundred trước những lời chỉ trích từ nam nghệ sĩ.

Theo hãng tin "hung thần", Ju Haknyeon đã bị chấm dứt hợp đồng với công ty theo điều khoản "không được có những hành động gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng nghệ sĩ". Những hành động đó bao gồm: tham dự một buổi tụ tập uống rượu với một nữ cựu diễn viên JAV, quan hệ thân mật với người đó và việc vắng mặt không báo cáo tại khách sạn trong lịch trình ở nước ngoài.

Dispatch cũng tiết lộ Ju Haknyeon có những hành vi xốc nổi, bất nhất. Theo một người đại diện của One Hundred, Ju Haknyeon đã thừa nhận lý do vắng mặt ở khách sạn là vì anh bận ngủ với Asuka Kirara, thậm chí còn khoe với các thành viên khác của THE BOYZ. Đến khi có quyết định chấm dứt hợp đồng, Ju Haknyeon mới giải thích mình chỉ nói dối để "ra vẻ ngầu hơn".

Về phía Asuka Kirara, trong cuộc nói chuyện với phóng viên Dispatch lẫn bài đăng chính thức trên trang cá nhân, cô luôn phủ nhận tin đồn có hành vi mại dâm với Ju Haknyeon. Asuka Kirara còn nghi vấn rằng có thể một người bạn trong buổi đi chơi đêm đó đã bán tin tức cho Shukan Bunshun - hãng tin đầu tiên tiết lộ sự việc.

Shukan Bunshun mới đây càng "thêm dầu vào lửa" khi đăng tải loạt hình ảnh tình tứ khác của Ju Haknyeon và Asuka Kirara, khiến cộng đồng mạng một phen "chao đảo" và càng nghi ngờ những lời giải thích của nam nghệ sĩ trước đó.

Hiện Ju Haknyeon vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào sau hàng loạt những diễn biến mới trong sự việc. Về phần One Hundred, công ty này tuyên bố sẽ không có bất kỳ những giải thích gì thêm, đồng thời sẽ đảm bảo các hoạt động theo đúng lịch trình đã sắp xếp dành cho đội hình mới của THE BOYZ.