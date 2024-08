Những tựa game trên di động vừa dễ vừa vui, chơi cùng cạ cứng thân càng thêm thân

HHT - Nếu không biết đi đâu chơi cùng các cạ cứng thì chần chờ gì mà tụi mình không cùng nhau chơi các game trên điện thoại di động nhỉ? Sau đây sẽ là hai tựa game cực hợp cho các hội bạn cùng chơi đó!

Trổ tài suy luận, lên chiến thuật “sống sót” với Goose Goose Duck

Goose Goose Duck là trò chơi theo hướng chiến thuật giải đố, ở tựa game này bạn sẽ đóng vai những chú ngỗng trên con tàu “SS Ngỗng Mẹ” trong một nhiệm vụ liên hành tinh dài.

Vai trò của bạn và các chú ngỗng khác là hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó để giúp cho con tàu luôn trong trạng thái ổn định. Quan trọng hơn hết chính là hãy để mắt đến lũ vịt gian xảo đã trà trộn vào phi hành đoàn để “trừ khử” các chú ngỗng vô tội. Ngoài khung chat thông thường, người chơi trong Goose Goose Duck còn được mở mic để trao đổi với nhau.

Ngoài hai nhân vật cơ bản là ngỗng và vịt, bạn còn có thể chọn nhập vai rất nhiều các nhân vật khác như ngỗng ba gang (khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thêm tiền thưởng), pháp y (khám nghiệm xác để biết chức năng của người đó), người nổi tiếng (các ngỗng sẽ được thông báo khi bạn bị “sát hại”), kẻ im lặng (có thể chọn “tắt mic” và “cấm chat” một người chơi).

Giống với các tựa game cùng thể loại như Among Us, Goose Goose Duck cho phép người chơi tạo phòng để chơi cùng nhau. Bản đồ cơ bản nhất của game là phi thuyền vũ trụ “SS Ngỗng Mẹ”, tính đến hiện tại game đã cho ra mắt 10 bản đồ khác nhau, tiêu biểu phải kể đến như: Lễ Hội Hóa Trang, Sa Mạc Cỗ, Đền Rừng,... Ngoài chế độ chơi cơ bản, hội bạn thân không lo chán vì game còn tận tám chế độ chơi khác nhau nữa!

Bạn có thể tải game trên CH Play hoặc App Store và không mất phí.

Trổ tài nấu nướng, hóa thân đầu bếp trong Ready set cook

Ready set cook có điểm đặc biệt hơn với các tựa game trên di động khác vì đây là game trong phần “trò chơi” khi bạn cùng hội bạn gọi nhau trên Messengers. Ready set cook có đồ họa 2D với nét vẽ bắt mắt, phù hợp cho nhóm bạn từ hai đến bốn người chơi. Đồng thời game cũng có hai chế độ chơi, phân thành các mức độ từ dễ đến khó cho các hội bạn lựa chọn như nhà hàng gọi món hoặc phục vụ buffet. Nhiệm vụ của người chơi là đến bàn nhận “o đờ” sau đó đến bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Game sẽ có giới hạn thời gian nhận đơn và làm món nên đây cũng là một thử thách cho các hội bạn phải phối hợp và hiểu ý nhau để có thể hoàn thành màn chơi. Bên cạnh đó, không gian bếp có giới hạn cũng là một thử thách cho hội bestie test độ hiểu ý đó.

Đặc biệt mỗi khách hàng trong Ready set cook đều có tính cách khác nhau, có vài vị khách khá khó tính và không kiên nhẫn nên các bạn sẽ phải phối hợp nhuần nhuyễn để ra món nhanh nhất. Khi các món bị khét do nấu lố thời gian, bạn sẽ phải đổ đi và làm lại từ đầu. Ready set cook cực thích hợp cho các hội bạn thân cùng nhau xả xì-trét vì đảm bảo các bạn sẽ cười xỉu up xỉu down.