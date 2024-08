Nỗi khổ tâm khó nói của các diễn viên phim giờ vàng VTV khi nhân vật bị ghét

HHT - Có vai diễn được khán giả yêu quý thì vui, nhưng lỡ nhận một vai bị người xem khó chịu thì diễn viên chắc chắn sẽ chịu khổ theo. Trước "Pu" Thu Hà Ceri, nhiều diễn viên phim giờ vàng VTV đã khổ sở vì nhân vật của mình bị ghét bỏ.

Mới đây, Thu Hà Ceri đã viết thư tay gửi đến khán giả, mong mọi người ngưng nói những lời chỉ trích, mắng mỏ Thu Hà và người thân của cô. Ban đầu, Thu Hà Ceri muốn im lặng nhưng không thể nhìn mọi người chịu tổn thương vì mình nên đã quyết định lên tiếng.

Lý do khiến nữ diễn viên nhận về bình luận tiêu cực cũng vì nhân vật Pu mà cô đóng trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ bị cho là ích kỷ, hành xử trịch thượng vô ơn với nam chính Chải, không có kỹ năng sống dù là sinh viên đại học. Vì không ưa Pu, nhiều khán giả ghét lây sang Thu Hà Ceri nên liên tục mắng mỏ cô trong trang cá nhân.

Thu Hà Ceri không phải trường hợp hiếm hoi gặp rắc rối vì đóng một nhân vật không được lòng người xem. Khi Bình An đóng một kẻ đểu cáng trong phim Gara Hạnh Phúc, anh chưa kịp vui khi được khen diễn xuất tốt thì đã phiền muộn vì bị một bộ phận khán giả công kích, chỉ trích khá nhiều.

Có lẽ vì nhận được quá nhiều bình luận tiêu cực khi khán giả nhầm lẫn giữa phim và đời mà Bình An đã than phiền trên trang cá nhân “Phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó thực sự tồi tệ lắm”. Bản thân Bình An cũng biết nhân vật này sẽ bị khán giả mắng mỏ nên phải chủ động đề nghị đoàn làm phim cho sửa lời thoại để nhân vật Quân có phần thông minh hơn, đỡ bị ghét hơn.

Diễn viên Thanh Hương thì bình tĩnh hơn, khi khẳng định cô thấy vui và hạnh phúc khi vai Khanh trong phim Người Một Nhà bị ném đá dữ dội. Nhân vật này lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền, thường nói những câu gây tổn thương cho người khác nên Thanh Hương tự thấy Khanh chắc chắn phải bị ghét, nếu khán giả không bức xúc mới khiến cô suy nghĩ.

Hương Giang cũng là một cái tên quen thuộc với vai phản diện, không ngại đóng những vai chỉ đọc kịch bản cũng thấy ghét. Hiện giờ, Hương Giang lại làm kẻ xấu trong Vui Lên Nào Anh Em Ơi, nhân vật của cô lúc đầu rất tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng hóa ra lại che giấu những toan tính cá nhân. Kết quả là trên trang cá nhân, nữ diễn viên khoe rằng cuối năm nay sẽ đổi nhà vì đã “nhận đủ gạch đá của bà con”.