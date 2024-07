Noo Phước Thịnh mới là người thiệt nhất giữa ồn ào Hoàng Thùy - Thanh Hằng?

HHT - Rõ ràng Noo Phước Thịnh chẳng hề liên quan gì đến ồn ào giữa Hoàng Thùy và Thanh Hằng, nhưng anh dường như lại là người chịu thiệt hại không ít từ vụ này.

Đã lâu lắm rồi Noo Phước Thịnh mới phát hành ca khúc mới và chọn tối 16/7 để tung ra MV Đùa Anh Đau Đấy. Trước đó, Noo Phước Thịnh cũng quảng bá rất bài bản khi hé lộ tạo hình mới rất khác lạ, khiến mọi người thêm tò mò về MV.

Nhưng có một điều Noo không ngờ tới đó là cùng thời điểm MV Đùa Anh Đau Đấy lên sóng, Hoàng Thùy cũng tung ra tập mới trong series Chị Chị Em Em tố cáo có người chơi xấu, chèn ép cô ra khỏi vị trí thành viên ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Ở tập (được cho là) cuối này, Hoàng Thùy không ngần ngại công khai tin nhắn có nhắc tên Thanh Hằng, khiến cư dân mạng dậy sóng.

Chính vì vậy, không còn nhiều người nhớ MV mới ra mắt của Noo Phước Thịnh. Tính tới tối 19/7, nghĩa là 3 ngày sau khi phát hành thì ca khúc này mới chỉ chạm mốc 300K lượt xem, một con số rất khiêm tốn so với tên tuổi của Noo.

Không ít ý kiến cho rằng có nhiều lý do khiến Đùa Anh Đau Đấy không gây tiếng vang như kỳ vọng: Do giai điệu vừa kén tai vừa không đúng xu hướng nhạc đang thịnh hành ở V-Pop hiện nay; do phần lời chưa đủ cuốn hút và nhiều đoạn khá tối nghĩa; nhưng quan trọng nhất, do MV phát hành chưa đúng thời điểm, bởi mọi sự chú ý của netizen đang dồn hết vào ồn ào xoay quanh Hoàng Thùy.

Chưa kể những ca khúc bước ra từ hai chương trình Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang thay nhau chiếm thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. Thế nên, nhiều người càng thấy tiếc cho Noo Phước Thịnh khi anh rất tâm huyết với sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm.