Nữ sinh 18 tuổi "chuẩn con nhà người ta": Vừa xinh vừa giỏi, chinh phục 2 trường đại học "top"

Năm 2023, Nguyễn Nam Bảo Ngọc khi đó là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau đã vinh dự trở thành 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 và được tuyên dương là "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc năm 2023.

Từ một cô gái không tự tin với ngoại ngữ, nay Bảo Ngọc đã khiến dân tình “trầm trồ” với loạt thành tích môn tiếng Anh dài dằng dặc. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn sáng lập dự án ngoại ngữ phi lợi nhuận có tên là “Người yêu Anh”.

‏"Người yêu Anh" những ngày đầu thành lập chỉ có 30 người tham gia, sau đó đã thu hút nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành khác nhau và du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Không chỉ học tập tốt, đạt được nhiều giải thưởng lớn, Nguyễn Nam Bảo Ngọc còn gây ấn tượng với những hoạt động và dự án thiện nguyện ý nghĩa. Toàn bộ số tiền thu được từ công việc gia sư của mình, bạn đều góp vào quỹ khuyến học, dùng quỹ để tặng quà và quyên góp cho các chương trình như "Nấu ăn cho em", “Tủ sách dệt ước mơ”, "Trại huấn luyện cán bộ Đoàn trường học"...

Mới đây, nữ sinh “Người yêu Anh” đã trúng tuyển vào 2 trường đại học ở Hà Nội là Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương. Cả hai trường đều sở hữu điểm chuẩn đầu vào “cao ngất ngưởng” và là niềm mơ ước của nhiều học sinh. Ngọc hiện đang theo học khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Nhìn lại loạt thành tích nổi bật của cô bạn Nguyễn Nam Bảo Ngọc:

- Thủ khoa chuyên Anh đầu vào khóa 30 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

- Huy chương đồng môn tiếng Anh Olympic 30 tháng 4

- Giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc dành cho trẻ em với chủ đề về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

- Người sáng lập, trưởng ban điều hành dự án “Người yêu Anh”

- Trưởng ban tổ chức dự án tâm lý học đường The AM Project - Another ME

- Đại sứ truyền thông dự án Abroad Insider, kết nối các bạn trẻ trong nước với du học sinh.